Avrupa Birliği enflasyon beklentisini yükseltti

AB Komisyonu'nun bir önceki "Sonbahar" raporunda, AB ve Avro Bölgesi ekonomisinin 2022'de yüzde 4,3 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte AB ve Avro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri yüzde 0,3 oranında aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

AB Komisyonu, Avro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2022 için yüzde 2,2'den yüzde 3,5'e, 2023 için de yüzde 1,4'ten yüzde 1,7'ye yükseltti. AB için de enflasyon öngörüsü 2022 için yüzde 2,5'ten yüzde 3,9'a, 2023 için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,9'a çıkarıldı. Böylece AB Komisyonu'nun AB ve Avro Bölgesi enflasyon beklentileri bu yıl ve 2023 için yukarı yönlü revize edildi.

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Raporda, bu yıl Almanya ve Fransa'nın yüzde 3,6, İtalya'nın yüzde 4,1, İspanya'nın yüzde 5,6 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl Almanya'da yüzde 3,7, Fransa'da yüzde 2,8, İtalya'da yüzde 3,8 ve İspanya'da yüzde 3,6 olacağı öngörüldü.

Çip ve bazı metal ürünlerin kıtlığı, lojistik sorunları, tedarik dar boğazları ile artan enerji maliyetlerinin üretim üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği aktarılan raporda, beklenenden daha güçlü enflasyonist baskıların hanehalklarının satın alma gücü üzerinde yük olduğu belirtildi.

Raporda, maliyet baskılarının üreticiden tüketici fiyatlarına daha büyük ölçüde aktarılması durumunda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü risklere maruz kalacağına işaret edilerek, Doğu Avrupa'daki jeopolitik gerilimlerin büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin riskleri yükselttiğine işaret edildi.

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