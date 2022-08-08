Dünya Avrupa Birliği Gazzedeki ateşkesten memnun
AVRUPA

Avrupa Birliği Gazze'deki ateşkesten memnun

Avrupa Birliği, İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, ateşkesin Gazze'de ve çevresinde şiddete son vereceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği Gazzedeki ateşkesten memnun
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Mısır'ın ateşkesteki kolaylaştırıcı rolünün takdirle karşılandığı ifade edilen açıklamada, sivillerin ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, insani yardımların yapılabilmesi için geçişlerin yeniden açılmasının önemine vurgu yapılarak, Gazze'de durumun sürdürebilir hale getirilmesi için somut çabalar gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes dün gece yürürlüğe girmişti.

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