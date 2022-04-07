Avrupa Birliği'nin Rusya'ya son yaptırım paketinin bugün onaylanması bekleniyor

Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle Avrupa ülkeleri tarafından Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin dışişleri bakanlarının yaptırımlarının Rus petrolüne ambargoyu da içermesi konusunu gelecek hafta görüşeceklerini söyledi.

Borrell, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde konuştu.

Daha az alkış daha çok silah

Gelecek günlerde Ukrayna'ya gideceğini anlatan Borrell, "Ukrayna'nın ihtiyacı olan daha az alkış ve daha çok silah." dedi. Borrell, AB'nin son yaptırım paketini bugün onaylamasını beklediğini ifade ederek, petrol ambargosu konusunun 11 Nisan'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınacağını kaydetti.

AB, önceki gün Rusya'dan kömür alımında yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceğini duyurmuştu.

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