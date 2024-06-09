Avrupa Birliği'nde seçim maratonu: Bugün son gün

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa Parlamentosu seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Pazar bölgesinde vatandaşlarla sohbet ettiği esnada protestocuların "Ursula Ursula saklanamazsın. Soykırımı destekliyorsun" sloganlarının ortasında kaldı. Leyen'in karşısında oturan bir protestocu ise "İsrail tarafından işlenen insanlığa karşı suçlara ortak olduğunuza inanmak için makul sebepler var" ifadelerini kullandı. AB Komisyon Başkanı Leyen karşılık olarak sadece "bu senin düşüncen" demekle yetindi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de şubat ayında yaptığı açıklamada "Von der Leyen'in tamamen İsrail yanlısı bir duruş sergilediği, uluslararası politika konusunda kendisinden başka kimseyi temsil etmeyen (İsrail) gezisinin Avrupa açısından jeopolitik maliyeti oldukça yüksek oldu." değerlendirmesinde bulunmuştu.