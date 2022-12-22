Avrupa Birliği'nden Airbnb kararı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Airbnb'nin İtalya’daki vergi uygulamalarına karşı açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme, AB hukukunun kısa süreli mülk kiralamalarda ulusal vergi rejimi kapsamında bilgi toplamayı veya stopaj vergisi ödemeyi engellemediğine hükmetti.
Mahkeme Airbnb'nin bilgi paylaşması ve vergi ödemesine hükmetti
Kararla, Airbnb İtalya'daki faaliyetlerine ve kira sözleşmelerine ilişkin bilgileri ülkenin vergi kurumuyla paylaşmak ve ülkede söz konusu olan stopaj vergisini ödemek zorunda olacak.
İtalya yasaları uyarınca, kısa süreli kiralama şirketlerinin sözleşmelerindeki bilgileri vergi makamlarına iletmesi ve söz konusu gelirlerinden yüzde 21 oranında vergi ödemesi gerekiyordu.
Airbnb, bu uygulamanın AB içinde hizmet sunma özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı.
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Avrupada bu sene Emmanuel Macrondan Viktor Orbana kadar birçok lider, hem kendi ülkelerinde hem kıta genelinde dinamikleri değiştirebilecek seçim sınavı verdi.11 ülkede genel seçim yapıldı. Bu ülkelerden bazılarında uzun süre hükümet kurulamadı.En dikkati çekici unsur Fransa, İsveç ve İtalyada aşırı sağcı adayların hatırı sayılır oylar alması oldu.
Yılın ilk genel seçimi, 26 Martta Maltada düzenlendi.2013 yılından bu yana iktidarda olan İşçi Partisi (PL), üst üste üçüncü kez genel seçimlerden zaferle ayrıldı. Robert Abela, yeniden başbakan seçildi.
Batı Balkanlar ve Avrupa Birliğinin aykırı liderleri aynı gün zaferlerini kutladı3 Nisanda hem Sırbistan hem Macaristanda seçim yapıldı. Biri Batı Balkanlarda, diğeri Avrupa Birliğinde (AB) zorlayıcı tutumuyla dikkati çeken iki ülkede de mevcut liderler koltuklarını korudu.Sırbistanda yapılan seçimde, Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya yanlısı tutum sergileyip bu hususta ABnin yaptırımlarına katılmayan ve son dönemde Kosova ile yaşadığı gerginlikle AB tarafından sık sık uyarılan Aleksandar Vucic yönetimi, yeniden seçildi.
Macaristan’da ABnin hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirdiği, fonlarını kesme seçeneğini devreye koyduğu ve bunun karşılığında başta Rusya-Ukrayna konusu olmak üzere ABye çeşitli tehditler yönelten Viktor Orban, bir ezici seçim galibiyeti daha aldı.Orban, 2010da oturduğu başbakanlık koltuğunu bırakmamış oldu.
Fransa2022, Fransa için halkın 2si cumhurbaşkanlığı, 2si parlamento olmak üzere 4 kez sandık başına gittiği kritik bir yıl oldu.Aşırı sağcı aday Marine Le Pen, 10 Nisandaki ilk turda mevcut lider Emmanuel Macronun karşısına çıktı. Yüzde 50yi geçen aday olmadığı için seçim ikinci tura kaldı. 24 Nisanda Macron, Le Pen karşısında galip çıktı. Ancak bu seçim, Le Pen ve aşırı sağın oylarını artırdığı tarihi bir seçim olarak kayıtlara geçti.Fransada milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerinin ilk turu 12 Haziranda, ikinci turu 19 Haziranda yapıldı. İkinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macronun vaatlerini yerine getirebilmesi için genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyordu. Ancak bu, mümkün olmadı. Aşırı solcu Jean-Luc Melenchonun girişimiyle kurulan Nupes ittifakı, ülkenin Meclisteki ilk muhalif siyasi gücü haline gelirken, aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) 89 milletvekili çıkararak tarihi bir sayıya imza attı.Mecliste salt çoğunluğu kaybeden hükümetin meşruiyeti tartışma konusu haline geldi.
Kuzey İrlandaKuzey İrlandada 5 Mayıstaki parlamento seçimlerini, İngiltereden ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi savunan Sinn Fein kazandı.Bu sonuçla bölgenin 100 yıllık tarihinde ilk kez İrlanda milliyetçisi bir parti, seçimde ilk sırayı alarak başbakan çıkartma şansını elde etmişti.Kuzey İrlandaya özel yetki paylaşımı anlaşmasına göre, birinci ve ikinci partilerin bölgeyi birlikte yönetmesi gerekirken, seçimlerden ikinci çıkan Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile Sinn Fein halen ortak yönetim oluşturamadı. Ülkede bu yıl içinde tekrar seçime gidileceği duyurulsa da şimdilik ertelenmiş görünüyor.
İsveçAşırı sağ siyasetin İtalyadan önce en yakın zamandaki kazanımı İsveçte oldu. 11 Eylülde yapılan seçimlerde, aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranını yüzde 20,5e kadar yükselterek ülkenin 2. büyük partisi durumuna gelmesi dikkati çekti.Hükümeti kurma görevi, ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristerssona verildi.Sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı.36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Aşırı sağcı SD de hükümete dışarıdan destek verdiğini açıkladı.
İtalyaİtalya, Başbakan Draghinin istifasının ardından 25 Eylül 2022de erken parlamento seçimlerine gitti.Aşırı sağcı İtalyanın Kardeşleri Partisi (FdI) ve Başkanı Giorgia Meloninin liderlik ettiği sağ ittifak, hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde de hükümet kuracak çoğunluk sayısını elde etti.21 Ekimde Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeni hükümeti kurma görevini Giorgia Meloniye verdi.Aşırı sağcı Meloni böylece İtalyanın ilk kadın başbakanı oldu.Avrupa ülkelerinde son yıllarda yükselen aşırı sağ eğilimler, ilk kesin zaferini ve iktidar koltuğunu İtalyada elde etti.
2 Ekimde Bulgaristan, Bosna Hersek ve Letonya sandık başına gittiBulgaristanda son 2 yılda 5 kez genel seçim yapıldı. 2021den bu yana yapılan üçüncü erken parlamento seçiminin ardından parlamentoya 7 parti girdi. Eski Başbakan Borisov’un GERB partisi oyların yüzde 25,37sini alarak birinci sırada yer aldı. Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi, ülkenin üçüncü en büyük siyasi gücü oldu. Ancak hükümetin halen kurulamadığı ülkede partiler, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.
Bosna Hersekte kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirlendiği seçimde Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic oldu.Bosna Hersekin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanlığı için Milorad Dodik oyların çoğunluğunu aldı. RSdeki muhalefet partileri seçimlerin tekrarlanmasını talep ederken bunu destekleyen binlerce kişi sokağa döküldü. Oylar yeniden sayıldı ancak sonuç değişmedi.
Letonya genel seçimlerinde en çok oyu, Başbakan Krisjanis Karinsin iktidardaki Yeni Birlik Partisi aldı, Karins yeniden başbakan seçildi. Rusya-Ukrayna Savaşı, etnik Rus azınlık meselesindeki fikir ayrılıkları ve yüksek enerji fiyatlarıyla gelen ekonomik endişelerin arasında gerçekleşen seçimde, Rusya yanlısı Uyum Partisinin sadece yüzde 4,8 oy alması dikkati çekti.
Slovenya23 Ekimde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi, adayların yüzde 50nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.Slovenya Korsan Partisi ile Avrupa Yeşiller Partisinin desteğini alan bağımsız aday Pirc Musar, oyların yüzde 53,86sını alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.
DanimarkaDanimarka, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tetiklediği güvenlik endişelerinin ve enerji krizinin tırmandığı bir dönemde planlanandan 7 ay önce yapılacak erken genel seçimler için 1 Kasımda sandık başına gitti.Başbakan Mette Frederiksenin Sosyal Demokratlar Partisi en fazla oy alan parti olurken onu destekleyen merkez sol ittifakı da parlamentoda çoğunluğu elde etti.Sosyal Demokratlar, son 20 yılda aldıkları en yüksek oran olan yüzde 27,5 ile yine parlamentonun en büyük grubu oldu. Ancak Frederiksen başkanlığındaki hükümet, 42 gün sonra kurulabildi. Ülkede 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti oluşturdu.
2022nin en belirleyici seçimi İtalyanınkiydiİtalyan aşırı sağından önce Fransa, İsveç, Hollanda gibi diğer Avrupa ülkelerinde aşırı sağ partiler yükseliyordu. Ancak aşırı sağ, ilk kez İtalyada büyük ortak olarak iktidara gelmiş oldu.Avrupadaki seçimler yılını değerlendiren Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Politikaları Merkezi (EPC) analisti Perle Petit, En belirleyici seçim, Meloninin aşırı sağ partisinin en çok oyu aldığı ve ülkenin ilk aşırı sağ liderli koalisyonunu oluşturduğu seçimdi. dedi.Sonucun tek başına analiz edildiğinde şaşırtıcı olmadığını belirten Petit, Avrupa genelinde oy sandıklarında ve parlamentolarda aşırı sağın yoğunlaştığını görüyoruz. Meloni gibi politikacılar birdenbire ortaya çıkmıyor. Bu eğilim, yeni değil. Endişe verici olan, bunun Avrupa çapında olması ve hız kazanması. diye konuştu.Petit, şunları kaydetti:Bu yıl, birçok ülkede aşırı sağ söylemin, ana akım siyasi tartışmalara katıldığını, böylece normalleştirildiğini gördük ve siyasette merkezden sağa doğru eksen kaymasına şahit olduk. İtalya seçimlerinin gösterdiği şey, popülist söylemin, kısmen Avrupanın karşı karşıya olduğu krizlere bir tepki olarak başarılı olduğu ve bu nedenle Avrupadaki dengenin ağır bir şekilde sağa doğru kaydığıydı. Bu eğilim devam ederse daha az özgür, daha az eşitlikçi bir Avrupa ve azınlık ve göçmen hakları gibi demokratik değerlerin tehlikede olduğunu göreceğiz.
Avrupa'da 2022 'seçimler yılı' oldu
2022 yılı Avrupa'da tam olarak bir seçim yılı oldu. Sandığa giden 11 ülkede belirleyici nitelikte seçimler yapıldı. Bazı ülkeler uzun süre hükümetsiz kalırken, bazılarında ise aşırı sağcı liderler seçildi.
DÜNYA
Macron'dan ABD'ye olan bağımlılık azaltılmalı çağrısı