Avrupa Birliği'nden Ukraynalı mülteci kararı: 2024'e kadar devam edecek

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, düzenlediği basın toplantısında AB'nin savaştan kaçan Ukraynalılar için devreye koyduğu "geçici koruma mekanizması"yla ilgili değişikliğe değindi.

Şimdiye kadar 4 milyon 200 bin Ukraynalının, kendilerine AB ülkelerinde eğitim, sağlık ve çalışma hakkı tanıyan bu mekanizma kapsamında AB çatısına alındığını ifade eden Johansson, "Geçici direktif en az Mart 2024'e kadar aktif olacak." dedi.

Johansson, şöyle devam etti:

"Eğer Ukrayna'ya geri dönmeye karar verirseniz ama durum aniden değişir ve tekrar kaçmanız gerekirse AB, sizi her zaman memnuniyetle karşılayacak ve korumaya devam edecek. Dolayısıyla, eve dönmeye karar verdiyseniz ve işler değişiyorsa AB'ye ve geçici korumaya her zaman geri dönebilirsiniz. Kartınızı iade etmenize gerek yok. Kaydınızı tutabilirsiniz ve sadece geri döneceğinizi bildirmeniz yeterli olacaktır."

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AB Yetenek Havuzu

Johansson, Ukraynalı gençlere yönelik olarak da "AB Yetenek Havuzu" adlı platformu tanıttı.

Platformun Ukraynalıların AB'deki iş piyasasına daha kolay erişimini sağlamak için tasarlandığını belirten Johansson, şimdiye kadar 600 binden fazla Ukraynalının Birliğin iş gücüne katıldığını ifade etti.

Buna göre, AB'de çalışmak isteyen Ukraynalılar havuza başvuracak ve platform, başvuru sahiplerinin profillerini AB merkezli işverenlerin ihtiyaçlarıyla eşleştirecek.

DÜNYA Rusya intikam saldırısı başlattı: Kiev'e bomba yağdırdılar

OYNAT 00:52 Rusya Kiev'e füze yağdırdı: Kentin pek çok noktasından dumanlar yükseliyor Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sabaha karşı düzenlediği saldırılar sonucunda kentin pek çok noktasında büyük patlamalar yaşandı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu Kiev'de birçok bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentte bulunan bir iş merkezinde büyük hasar meydana gelirken Kiev sokaklarının son durumu saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

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