Dünya Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
AVRUPA

Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

Avrupa borsaları haftaya açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalışla 417 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 13.588 puan oldu.

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Haber Merkezi AA
Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
Arşiv.

İngiltere'de GSYH, nisanda çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin altında kaldı. Ülkede ayrıca nisana ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,6 azalırken, yıllık yüzde 0,7 arttı ve beklentileri karşılayamadı.

Açıklanan verilerin ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 7.249 puanda seyrediyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 azalışla 6.105 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 22.081 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 azalışla 8.257 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0490 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikasında "şahin" tutumunu sürdüreceği endişelerinin piyasalarda satış baskısını güçlendirdiğini belirtti.

Analistler, bu hafta Avrupa'da piyasaların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına odaklandığını ifade etti. BoE'nin perşembe günkü toplantıda 25 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın daha yüksek bir faiz artışı yapabileceği ihtimali de fiyatlanıyor.

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