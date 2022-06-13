Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

Jens Stoltenberg: Türkiye kadar terör saldırısına uğrayan NATO üyesi ülke yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'ya yaptığı ziyarette kendisine yöneltilen soru üzerine “Hiçbir NATO üyesinin Türkiye'den daha fazla terör saldırısına uğramadığını anlamalıyız.' dedi. Yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adımızın 'Türkiye' şeklinde değişmesi sonrası, Stoltenberg de buna uyarak konuşmasında 'Türkiye' ifadesini kullandı.