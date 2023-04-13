|
Reklam
Reklam
Dünya

Avrupa Çin’e yöneliyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ABD baskısı altında Rusya ile ticareti kesmek zorunda kalan AB ülkeleri, Çin ile ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor. Çin ziyareti sonrası AB'nin ABD'ye bağımlılıktan kurtulması gerektiğini açıklayan Macron'a destek geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, “Bazı Avrupalı liderler Macron gibi ifade etmese de birçoğu Macron gibi düşünüyor” dedi. Doğu Avrupa ülkeleri ise temkinli.

04:00 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emmanuel Macron, Şi Cinping, Ursula Von der Leyen.

Emmanuel Macron, Şi Cinping, Ursula Von der Leyen.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte tekrardan ABD ile yakınlaşan Avrupa ülkelerinde son zamanlarda Washington yönetimiyle ilişkiler konusunda aykırı sesler artıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pekin ziyareti dönüşünde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin stratejik bağımsızlığa sahip olması gerektiği ve ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerilimi gibi meselelere müdahil olmasının yanlış olacağını söylemesinin yankıları devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in mart sonunda Moskova’ya yaptığı ziyaretin ardından tekrar gündeme gelen Rusya ve Ukrayna arasındaki barış planı Avrupa ülkeleri tarafından sıcak karşılanırken, Washington yönetimi plana kayıtsız kalmıştı. AB ülkelerinin Rusya ile ilişkilerin kopmasının ardından ekonomik olarak güçlü bağlarının olduğu Çin ile de aralarını bozmak istemedikleri belirtiliyor. Son olarak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupalı liderler arasında Macron’un “ABD’den stratejik bağımsızlığı kazanma” yönündeki görüşlerine desteğin arttığını açıkladı. Michel’e göre Macron’un açıklamaları, AB liderleri arasında değişmeye başlayan görüşleri yansıtıyor.

Kör gibi arkasından gitmeyiz

Çarşamba günü Fransa medyasına konuşan Michel, AB’nin birkaç sene öncesine göre stratejik bağımsızlık konusunda çok daha iyi bir konumda olduğunu belirtti. Michel, “ABD ile ilişkiler konusunda AB içinde bazı nüanslar mevcut. Bazı Avrupalı liderler konuyu Macron’un ifade ettiği gibi ifade etmezdi. (Ancak) zannediyorum birçoğu Macron gibi düşünüyor” şeklinde konuştu. Michel, ABD ile güçlü ilişkilerin korunacağını ancak bunun ABD’nin aldığı her kararın ardından kör bir şekilde gitmek demek olmaması gerektiğini ifade etti.

Doğu Avrupa ABD YANLISI

Michel’in AB içinde Macron’un açıklamalarına destekleyenler olduğu açıklamasına rağmen, Fransız liderin görüşleri Doğu Avrupa’da olumsuz karşılık buldu. Rus işgaline karşı Ukrayna’nın en büyük destekçilerinden biri olan Polonya’nın Başbakanı Mateusz Morawiecki, salı günü üç günlük ABD ziyaretinden önce konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Morawiecki, “Bu zor zamanlarda Macron’un transatlantik ilişkileri hakkındaki pozisyonunu anlamakta güçlük çekiyoruz. AB olarak biz bir arada olmalıyız. Ancak (Macron’un) bu ziyareti ve sonrasında söyledikleri bu konuda yardımcı olmuyor” şeklinde konuştu. Macron’un açıklamalarının bölgede hayal kırıklığı yaratmasının en önemli sebebinin ise, özellikle Rusya’nın savaşı Ukrayna’nın ötesine taşıması halinde, Fransız liderin Washington’ın yerini kimin alacağına dair bir alternatif sunmaması olduğu belirtildi.

Görüş ayrılıkları artıyor

Savunma konusunda Washington yönetimi ile en güçlü bağları bulunan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında Macron’un açıklamalarının ABD’yi bölgeden uzaklaştıracağı yönündeki endişeler artıyor. İsimlerinin verilmemesi koşuluyla medyaya konuşan bazı orta ve doğu Avrupalı diplomatlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken “demokratik ülkelerin daha yakın işbirliği içinde olmaları gerektiğini” ifade etti.

Josep Borrell.

Borrell de Çin yolcusu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchezi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çin ziyaretlerinin ardından, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 13-15 Nisan tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret edecek. AB sözcülerinden Nabila Massrali, görüşmelerde, küresel ve bölgesel konuların yanı sıra AB-Çin ilişkilerinin de ele alınmasının öngördüklerini belirtti.



#Emmanuel Macron
#Şi Cinping
#Ursula von der Leyen
#Politika
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.