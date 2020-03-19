Dünya Avrupa dayanışması çöktü Tüm AB üyeleri İtalyaya sırtını döndü
AVRUPA

Avrupa dayanışması çöktü: Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü

Avrupa'da 3 bine yakın ölüm ve 30 binden fazla vaka ile virüsün merkez üssü olan İtalya'ya Avrupa Birliği ülkeleri sırtını döndü. Sağlık sistemi çöküşün eşiğine gelen ülke AB ülkelerinde umduğu desteği alamadı. İtalya'nın yardım talebine, AB ülkeleri ihracat kısıtlamaları ile cevap verirken, yardım çağrılarına tek olumlu yanıt Çin'den geldi.

Zeynep Gül Yeni Şafak
İtalya'da tıbbi malzeme ve personel eksikliği nedeniyle zor günler geçiriyor.
İtalya'da tıbbi malzeme ve personel eksikliği nedeniyle zor günler geçiriyor.

Koronavirüsün merkez üssü konumuna gelen ve ölüm oranının Çin'i geçtiği İtalya, AB ülkelerinden destek alamadı. Avrupa Birliği üyeleri koronavirüsle mücadele eden komşuların yalnız bıraktı.

Sadece Çin'den yanıt geldi

Vaka sayısının her geçen gün arttığı, yeterli ekipman ve personel kapasitesine sahip olmayan ülke dostlarından yardım istedi. Ancak yardım çağrısına tek yanıt Çin'den geldi. Çin'den İtalya'ya 31 tonluk tıbbi malzeme yardımı ve bir sağlık ekibi geldi.

Almanya ve Fransa malzemeleri kendine sakladı

Avrupa kriz masasından yardım isteyen ve acil tıbbi malzeme talebinde bulunan İtalya'ya hiçbir AB ülkesi yanıt vermedi. Almanya, kendi sınırları içerisinde oluşabilecek problemleri göz önünde bulundurarak tıbbi maske ve koruyucu ekipmanların ihracatını yasakladı. Berlin daha sonra ihracat yasaklarını gevşetse de Avusturya İtalya'dan gelenlere sınırları kapattı.

Almanya ve Fransa ihracat sınırlamasına giderken Çin'den 20 bin koruyucu giysi ve 50 bin test yola çıkmıştı.

İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Maurizio Massari, Amerikan Politico dergisi için kaleme aldığı makalede, ülkesinin Avrupa’nın yardımına duyduğu ihtiyacı vurgularken yaptıkları çağrılara yanıt alamamaktan şikayet ederek "Ne yazık ki tek bir AB ülkesi bile Komisyon’un çağrısına yanıt vermedi. Yalnızca Çin iki taraflı karşılık verdi. Şüphesiz bu Avrupa dayanışması için iyi bir işaret değil" ifadelerini kullanmıştı.

Tokat yedik

Lig Partisi lideri Matteo Salvini "İtalya'nın tek ihtiyacı olan şey yardımdı ancak sadece yüzüne bir tokat yedi. Avrupa'dan gelen tek yardım borsa çöküşüne neden olmak" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın sağlık sistemi çöküşün eşiğinde.

Mülteci krizini akıllara getirdi

İtalya'nın slagın tehlikesine karşı AB'den yardım alalaması ülke iç siyasetinde mülteci krizini gündeme getirdi. İtalya 2017'de yaşadığı göç krizinde Avrupa Birliği'ni kendisini yalnız bırakmakla suçlamış, destek arayışına karşılık görmemişti.

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