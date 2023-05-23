Avrupa ekonomisi zorda: İtalya'da artan kiralar nedeniyle sokaklarda yaşayan evsiz sayısı arttı

Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz sebebiyle AB ülkelerinin vatandaşları için en büyük endişe hayat pahalılığı oldu. Avrupa Parlamentosu tarafından düzenli olarak yaptırılan Eurobarometer anketinin sonucuna göre, AB vatandaşlarının yüzde 93'ü hayat pahalılığını en büyük endişe kaynağı olarak görüyor.