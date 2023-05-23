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Dünya

Avrupa ekonomisi zorda: İtalya'da artan kiralar nedeniyle sokaklarda yaşayan evsiz sayısı arttı

Avrupa'da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı artarak devam ediyor. Ekonomik krizin vurduğu ülkelerden olan İtalya'da artan kira fiyatları barınma merkezlerinde kalanların sayısında artışa neden oldu. Barınma merkezlerine yoğun başvurunun olduğu başkent Roma'da sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısında da artış meydana geldi. Kentin en işlek bölgesinde bulunan tren istasyonunda yaşayan evsizler kameraya yansıdı.

10:29 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
İtalya'nın başkenti Roma'da sokaklarda uyuyan evsizler görüntülendi.

İtalya'nın başkenti Roma'da sokaklarda uyuyan evsizler görüntülendi.

Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz sebebiyle AB ülkelerinin vatandaşları için en büyük endişe hayat pahalılığı oldu. Avrupa Parlamentosu tarafından düzenli olarak yaptırılan Eurobarometer anketinin sonucuna göre, AB vatandaşlarının yüzde 93'ü hayat pahalılığını en büyük endişe kaynağı olarak görüyor.

İtalya'da evsizlerin sayısında büyük artış

Ekonomik krizin vurduğu ülkelerden olan İtalya'da artan kira fiyatları barınma merkezlerinde kalanların sayısında artışa neden oldu.



Barınma merkezlerine yoğun başvurunun olduğu başkent Roma'da sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısında da artış meydana geldi. Kentin en işlek bölgesinde bulunan tren istasyonunda yaşayan evsizler kameraya yansıdı.



#İtalya
#Roma
#ekonomik kriz
1 saat önce
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