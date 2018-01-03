DünyaAvrupa Eleanorla savruluyor
AVRUPA

Son Dakika Avrupa haberleri: Eleanor Fırtınası Avrupa'yı savurdu!

Avrupa 'Eleanor'la savruluyor

Almanya, İngiltere ve Fransa'yı etkisi altına alan 'Eleanor' fırtınası günlük hayatı felç etti. Fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi, karayollarında ve tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Bazı uçuşlar iptal edildi. 200 bin eve elektrik verilemeyen Fransa'da, şiddetli rüzgar nedeniyle Eyfel Kulesi de ziyarete kapatıldı.

Haber MerkeziYeni ŞafakAA
Avrupa ülkelerinde 'Eleanor Fırtınası' sebebiyle turuncu alarm ilan edildi. (Fotoğraf: Reuters)
Avrupa ülkelerinde 'Eleanor Fırtınası' sebebiyle turuncu alarm ilan edildi. (Fotoğraf: Reuters)

Almanya'nın güneyinde ve batısında etkili fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Kuzey-Ren Vestfalya, Hessen, Rheinland Pfalz, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde devrilen ağaçlar karayollarında ve tren seferlerinde aksaklıklara yol açtı.

  • Alman basınında yer alan haberlerde, Essen ve Mülheim kentlerindeki bazı sokakları su bastığı, Rheinland-Pflalz eyaletinde en az üç yerleşim biriminde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

İngiltere'de 'hayati tehlike' uyarısı verildi
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Fırtınayla beraber ülke çapında gerçekleşen taşkın ve sel felaketinden dolayı 'hayati tehlike' uyarısı yapıldı.
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Hensol'da bir adam aracının üzerine ağaç devrilmesiyle yaralandı.
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Dorset'te, dün gece büyük bir ağaç devrilirken binaya çarptı.
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İtfaiye ekipleri sokağı tamamen kapatan ağacı kaldırmaya çalışıyor.
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İngiltere'de 'hayati tehlike' uyarısı verildi
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İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
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İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
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İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
Title
İngiltere'deki kasırgadan geriye bu görüntüler kaldı
İngiltere'de 'hayati tehlike' uyarısı verildi
İngiltere'de bu sabah saatlerinde meydana gelen ve hızı 100 kilometreyi bulan kasırga beraberinde seli de getirdi. Ağaçların devrilmesi, demir yollarının zarar görmesi ve taşkınlar nedeniyle yollar kapandı. 'Hayati tehlike' uyarısı verildi.
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Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde hayvanat bahçelerinin kapalı tutulduğu belirtildi.

Şiddetli yağmurun Ren Nehri'nin su seviyesini artırdığı ve gemi seferlerinde kısıtlamaya gidildiği aktarılırken, Frankfurt Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarının yavaşlatıldığı bildirildi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) şirketinden yapılan açıklamada, Selm kenti yakınlarında bir yolcu treninin rayların üzerine devrilen ağaca çarptığı ifade edildi.

Öte yandan, araç sürücülerine dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) de vatandaşların ormanlık bölgelerden uzak durmasını isterken, fırtınanın geceye kadar sürebileceği ve ülkenin kuzeyini de vurabileceği uyarısını yaptı.

Almanya'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi...

Fransa'da 200 bin ev elektriksiz kaldı

Fransa'da etkili "Eleanor" kasırgası nedeniyle enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu yaklaşık 200 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayatı olumsuz etkileyen kasırgadan dolayı yaklaşık 200 bin eve elektrik ulaştırılamadığı belirtildi.

Fransa'da da fırtına etkilenen Avrupa ülkeleri arasında...

Meteoroloji uyardı: Birleşik Krallık alarmda

Birleşik Krallık genelinde bugün etkili olmaya başlayan "Eleanor" fırtınasının getirdiği şiddetli rüzgar, yağış ve dev dalgalar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve elektrik kesintileri yaşandı.

Meteoroloji Kurumu, bazı yerlerde saatte 162 kilometreye kadar fırtınanın hızının bugün öğleden sonra azalacağını duyurdu.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'nın geneli ile İskoçya'nın güney bölgeleri için kötü hava koşullarına "hazırlıklı olun" çağrısında bulunulurken, ayrıca şiddetli yağış dolayısıyla ada genelinde sel uyarıları yapıldı.

Birleşik Krallık'ta pek çok bölgede alarm ilan edildi.

Şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle birçok bölgede sarı ve turuncu alarm veren Meteoroloji Kurumu, halkı, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini, fırtınasebebiyle ağaçların devrilebileceğini, dev dalgaların oluşabileceğini, elektrik kesintileri ve sel yaşanabileceğini bildirdi.

Galler'de aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu bir erkeğin yaralandığı bildirilirken, kötü hava koşulları sebebiyle Kuzey İrlanda ve İngiltere'nin kuzeyinde toplam 6 bin, Galler'de ise 300 hane elektriksiz kaldı.

Ülkede yoğun olarak kullanılan bazı köprüler ile başkent Londra'nın etrafını çevreleyen M25 otobanı da yollara düşen ağaçlar sebebiyle bir süreliğine trafiğe kapandı.

  • Kuvvetli rüzgarların sebep olduğu dev dalgalar, toprak kayması ve aşırı yağış nedeniyle İngiltere ve Galler'deki demiryollarında bazı seferlerde aksamalar yaşandı.

Çevre Ajansı da Londra'dan geçen Thames Nehri kıyısında yaşayanların sele karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunarak, nehirde kurulu sel önleyici bariyerlerin yüksek gelgit seviyesi nedeniyle kapatıldığını aktardı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde tekrar açılması bekleniyor.

İngiltere geneli için 40, Galler ve İskoçya'da da 10'dan fazla ayrı noktada sel uyarısı yapılırken, yetkililer, hava durumu normalleşene kadar vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarıya çıkmaması ve seyahat etmemesi yönünde çağrı yaptı.

Fırtınanın etkisinin yarın sabah azalacağı ancak önümüzdeki günlerde şiddetli yağış görüleceği kaydedildi.

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