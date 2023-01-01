Avrupa felç

Yüksek enflasyon, kötü çalışma şartları ve hükümetlerin bu duruma çözüm üretememesi Avrupalıları çileden çıkardı. Başta İngltere olmak üzere Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve İspanya’da yüz binlerce kişi sokakları savaş alanına çevirirken, sendikaların iş bırakma eylemleri hayatı felç etti. Grevler kamu hizmetlerini felç ederken, hastanelerde doktor, okullarda öğretmen kalmadı. İngiltere’de ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle acil çağrı merkezlerine ulaşım güçleşti. Halihazırda 7 dakika gibi çok geç bir sürede ulaşılan acil çağrı merkezlerine, ulaşım süresi 8 buçuk dakikaya çıktı. Alman Posta İdaresi çalışanları 2 günlük greve çıktı. Ülkede posta dağıtımı durdu. Fransa’da hükümetin emeklilik yaşını yükselten reformuna karşı birleşen sendikaların çağrısıyla yüzbinlerce kişi sokağa döküldü. Polisin sert müdahalesi ile sokaklar savaş alanına döndü.

İNGİLTERE’DE 10 YENİ GREV KARARI

İş bırakma eylemlerine karşı hükümetin sessizliğini koruduğu İngiltere’de, sendikalar 10 yeni grev kararı açıkladı. Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite isimli sendika, üyeleri 23 Ocak’ta iş bırakmaya hazırlanırken yeni grevlerin duyurusunu yaptı. Ambulans çalışanlarının yaptığı grev duyurusu, bu haftanın başında Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) tarafından hemşireler için açıklanan grev tarihleriyle aynı zamana denk geldi. Hemşireler, 6 ve 7 Şubat’ta grev yapmayı planladıklarını söyledi. Ülkede 133 bin sağlık çalışanı eksiği olduğu belirtiliyor. Öğretmen sendikaları ise yaklaşık 100 bin öğretmenin 1 Şubat’tan itibaren 7 günlük bir greve gideceğini açıkladı. Öğretmenler, tren makinistleri ve hemşirelerin 6 Şubat’taki grevinin NHS tarihinin en büyük grevlerinden biri olması bekleniyor. Almanya’da örgütlü postane çalışanları toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine uyarı grevine gidip iş bıraktı.

ALMANYA’DA POSTACILAR DİRENİYOR

Almanya’da Deutsche Post ile hizmet sendikası Ver.di arasında sözleşmeli personele yönelik maaş zammı konusunda anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sendika, 2 günlük greve gitti. Ülkede posta dağıtım hizmeti dururken, yaşanan sıkıntı devlet dairelerinde dahi hissedildi. Sendika, Almanya’da toplu sözleşmeler kapsamındaki yaklaşık 160 bin çalışana 12 aylık bir süre için yüzde 15 daha fazla ücret talep ediyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 8 Şubat’ta devam edecek. O zamana kadar anlaşma sağlanamazsa, yeni grevlerin de olabileceği belirtildi.

FRANSA’DA YÜZ BİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Fransa’da ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, emeklilik yaşının 62’den 64’e yükseltilmesini öngören yasa tasarısı ülkeyi kaosa sürükledi. En son dün düzenlenen yürüyüşe bir milyondan fazla insan katıldı. Protesto toplu taşıma, eğitim ve kamu hizmetlerini felç etti. Göstericilerin bazıları Paris’teki Bastille Meydanı’nda polisle çatıştı. Eylemciler güvenlik güçlerine şişe, çöp kutusu ve sis bombası atarken polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. CGT sendikası, Fransa’daki protestolara iki milyondan fazla insanın katıldığını ve yalnızca Paris’te 400.000 kişinin olduğunu duyururken bir sonraki büyük protestonun 31 Ocak’ta gerçekleşeceğini duyurdu. Sendikalar, ülkede hayatı ciddi şekilde etkileyen grevler düzenleyerek yasa tasarısının rafa kaldırılmasını planlıyor.

AVRUPA’NIN HER YERİNE SIÇRADI

İspanya’da yaklaşık 2 aydır grevde olan doktorlar ve sağlık çalışanları son olarak 15 Ocak tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi ve 2023 zammı ile ilgili protestolar düzenledi. Portekiz’de de ülkenin dört bir yanından gelen öğretmenler başkent Lizbon’da toplandılar ve yaklaşık bir haftadır süren iş bırakma eylemlerinin ardından gösteri düzenledi. İtalya’da yüzlerce işçi İşletme Bakanlığı önünde gösteriler düzenlerken 24 saatlik bir grev sonrası Yunanistan’ın başkenti Atina’da sokaklara dökülen protestocular polis ile çatıştı.







