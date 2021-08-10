Dünya Avrupa göçmen krizinden endişeli Erdoğanın elini güçlendiriyor
AVRUPA

Avrupa göçmen krizinden endişeli: Erdoğan'ın elini güçlendiriyor

Türkiye-İran sınırından yasa dışı bir şekilde geçerek Türkiye'ye giriş yapan Afgan göçmenlerin durumu, son haftalarda kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor. Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen göçmenler, büyük endişe neden oluyor. Fransız basını tarafından kaleme alınan haberde, Taliban'ın saldırıları karşısında Avrupa'daki endişeli havanın arttığı belirtilirken, mülteci anlaşmalarıyla Ankara'ya bağımlılığın arttığını ifade edildi.

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Avrupa göçmen krizinden endişeli: Erdoğanın elini güçlendiriyor
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Afganistan'daki belirsizlik ve Taliban'ın ilerleyişinin hız kazanmasının ardından Afgan göçmenler, ülkelerini terk etmeye başladı. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Fransız basınından Le Monde'un gündemindeydi.

AVRUPA, AFGAN GÖÇÜNDEN ENDİŞELİ

Taliban'ın Afganistan'da gün geçtikçe daha fazla alan kazanmaya başlamasının kitlesel bir Afgan göçüne yol açabileceğine ve bu durumun Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri endişelendirdiğine dikkat çekildi. Belçika'nın, Suriyeliler konusunda olduğu gibi Afganların potansiyel göçünün önlenmesinin Türkiye tarafından yapılmasına ilişkin AB'ye öneride bulunduğu anımsatıldı.

"TÜRKİYE'YE BAĞIMLILIĞIMIZI ARTIRIYOR"

Ancak söz konusu teklif için, "Bu tür anlaşmalar Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bağımlılığını artırıyor ve (Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendiriyor." denildi.

BELÇİKA'NIN MÜLTECİ PANİĞİ

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi, Avrupa Komisyonu'na mektup yazdığını belirterek, "Mülteci akınlarıyla başa çıkmak için yeni yönergeler sunulmasını istedik." demişti. Mehdi, "Bu insanlar bölgede hoş karşılanmalı. Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek, göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacaktır." diye konuşmuştu.

  • Belçikalı bakan, çözüm olarak ayrıca İran ve Pakistan'ın daha fazla Afgan mülteci almasını ve bu şekilde Avrupa'ya geçişleri durdurabileceklerini ifade etmişti.

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