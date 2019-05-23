Avrupa kaderini oylayacak

Avrupa Birliği’nin (AB) kaderini belirleyecek, 23-26 Mayıs arasında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri, bugün İngiltere ve Hollanda’da vatandaşların sandık başına gitmesiyle başlayacak. Aşırı sağ ve populist partilerin damga vurması beklenen AP seçimlerinde 21 ülke Pazar günü oy kullanacak. Yaklaşık 400 milyon kişinin oy hakkına sahip olduğu, Hindistan’dan sonraki en büyük demokratik seçim olarak tanımlanan AP seçimlerinde 28 üye ülke siyasi parti grupları 751 sandalye için yarışacak. Geçen hafta sonu İtalya’nın Milano kentinde toplanan aşırı sağ ve populist parti liderleri, seçimleri Avrupa Birliği için bir referanduma dönüştürme çabasında. Bu nedenle seçimlere katılımın her zamankinden yüksek olması bekleniyor.

ÜÇTE BİRİNİ KAZANACAKLAR

Avrupa’da ulusal düzeyde güç kazanan aşırı sağ ve populist partilerin AP seçimlerinde de oy oranlarını artırma ihtimali bulunuyor. Anketler aşırı sağcı partilerin sandalyelerin en az üçte birini alabileceklerine işaret ediyor. Halihazırda aşırı sağcı partiler İtalya, Polonya, Macaristan ve Avusturya’da iktidarda bulunurken, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, Norveç, Finlandiya, Estonya, Danimarka, Çekya ve Slovenya gibi birçok AB ülkesinde güç kazanmış durumda.

SÜPER GRUP HEDEFİ

Aşırı sağ ve populist partilerin AP’deki 3 siyasi grup olan Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR), Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) ve Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokraside (EFDD) temsil ediliyor. Söz konusu partiler geçen hafta sonu Milano’da yaptıkları zirvede AP içinde ayrı bir “Süper Grup” oluşturma fikrini ortaya atmışlardı. Geleneksel olarak merkez sol ve merkez sağ siyasi gruplar tarafından yönetilen AP’de aşırı sağcı partilerin sandalye sayısını artırarak parlamentoyu bölmesi ve karar alma süreçlerini zorlaştırması bekleniyor.

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RUSYA ETKİSİ İDDİASI

Avusturya’da koalisyon hükümetinin dağılmasına sebep olan bir Rus oligarkla aşırı sağ parti FPÖ liderinin adının karıştığı rüşvet olayı, Avrupa’daki aşırı sağ ve populist partilerle Rusya ilişkisini gündeme taşımıştı. İtalya hükümetini oluşturan 5 Yıldız ve Lig partilerinin hükümet programında Rusya ile ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir madde bulunuyordu. Yine Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in Rusya’dan destek aldığı da iddialar arasındaydı. Aşırı sağın AP’de etkisini artırmasıyla Rusya’nın Avrupa içindeki nüfuzunu da güçlendireceği savunuluyor.

MACRON’DAN ‘SAF OLMAYIN’ UYARISI

AP seçimleri öncesi bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski strateji şefi Steve Bannon ve ‘Rus oligarkların’ “Avrupa Birliği’ni dağıtmaya çalıştığını” iddia etti. Fransa lideri, bazı kişilerin AB’yi dağıtmak amacıyla Avrupa’daki milliyetçi partilerle iş birliği yaptığını öne sürdü. Macron, AP seçimlerine “dışarıdan müdahale edilebileceğini” söyleyerek Avrupalıların “saf” olmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye ve İslam karşıtlığı başrolde

AP seçimleri için yürütülen kampanyalarda daha önce İngiltere’nin AB’den ayrılmasına yönelik Brexit referandumunda olduğu gibi Türkiye ve İslam karşıtlığı başroldeydi. Aşırı sağ partiler, Türkiye’nin olası AB üyeliği ve Avrupa’ya yönelik göç üzerinden kampanyalarını yürüttüler. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının da kullanıldığı faşist ilanlar üzerinden sanal bir Türkiye ve İslam düşmanlığı pompalanarak, sıradan Avrupalıların aklı karıştırılmak istendi. Brexit referandumunda Türkiye karşıtlığına oynayan aşırı sağ İngiliz siyasetçi Nigel Farage’ın bu yıl başında kurduğu Brexit Partisi’nin İngiltere’de AP seçimleri için yapılan kamuoyu yoklamalarında önde gözükmesi de Avrupa içinde büyüyen tehlikeyi bir kez daha gösterdi.