Avrupa Komisyonu'ndan X’e 'kapatma' tehdidi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve X’in sahibi Elon Musk arasında başlayan tartışmaya Avrupa Birliği Komisyonu da katıldı. Komisyon Musk’a bir mektup gönderdi ve uyarıda bulundu.

Breton mektubunda, "Seçimlerle ilgili tartışmalar ve röportajlar da dahil olmak üzere, önemli siyasi ve toplumsal olaylarla bağlantılı olarak şiddet, nefret ve ırkçılığı teşvik edebilecek içeriklerin yayılmasıyla ilgili Avrupa Birliği’ndeki potansiyel riskleri izliyoruz" ifadesini kullandı.