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Dünya

Avrupa Komisyonu'ndan X’e 'kapatma' tehdidi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk arasındaki tartışma Avrupa’ya sıçradı. Avrupa Birliği Komisyonu’ndan Musk’a uyarı geldi. Platformdaki nefret söylemi ve şiddet çağrılarına karşı harekete geçilmesi gerektiği belirtildi. Aksi halde şirketin Avrupa'da kısıtlamalarla karşılaşabileceği ifade edildi.

11:36 - 13/08/2024 Salı
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Thierry Breton Avrupa yasalarını ve "zararlı içeriğin yayılmasını" durdurma konusundaki yasal yükümlülükleri hatırlattı.
Thierry Breton Avrupa yasalarını ve "zararlı içeriğin yayılmasını" durdurma konusundaki yasal yükümlülükleri hatırlattı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve X’in sahibi Elon Musk arasında başlayan tartışmaya Avrupa Birliği Komisyonu da katıldı. Komisyon Musk’a bir mektup gönderdi ve uyarıda bulundu.


Avrupa Komisyonu'nun iç piyasadan sorumlu üyesi Thierry Breton Musk’a X platformundan gönderdiği mektubunda İngiltere’deki aşırı sağcı şiddet olaylarını hatırlattı.


Thierry Breton Avrupa yasalarını ve "zararlı içeriğin yayılmasını" durdurma konusundaki yasal yükümlülükleri hatırlattı.



'Avrupa Birliği’ndeki potansiyel riskleri izliyoruz'

Breton mektubunda, "Seçimlerle ilgili tartışmalar ve röportajlar da dahil olmak üzere, önemli siyasi ve toplumsal olaylarla bağlantılı olarak şiddet, nefret ve ırkçılığı teşvik edebilecek içeriklerin yayılmasıyla ilgili Avrupa Birliği’ndeki potansiyel riskleri izliyoruz" ifadesini kullandı.


Breton gerekli olması halinde X’e karşı daha fazla önlem alınacağını da belirtti.



Ne olmuştu?

Musk İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olaylarıyla ilgili İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı hedef almıştı.


Amerikalı milyarder, İngiltere'nin göçmen politikalarını eleştiren paylaşımlarda bulunmuş "İç savaş kaçınılmaz" ifadesini kullanmıştı.

#Avrupa Komisyonu
#X Platformu
#Elon Musk
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