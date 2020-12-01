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Dünya Avrupa Konseyi üyesi Gressel Türk SİHAlarının başarısı Avrupayı endişelendirmeli
AVRUPA

Avrupa Konseyi üyesi Gressel: Türk SİHA’larının başarısı Avrupa’yı endişelendirmeli

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi Gustav Gressel, Türk SİHA’larının Azerbaycan’daki başarısının Avrupa’yı endişelendirmesi gerektiğini söyleyerek “Karabağ Savaşı, Avrupa savunması için önemli dersler içeriyor. Benzer bir durumda Avrupa orduları da Ermenistan gibi sefil duruma düşer. Avrupa hükümetleri Karabağ’da İHA’larla uygulanan stratejileri acilen incelemelidir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye üretimi İHA/SİHA’ların çatışma sahalarında elde ettiği başarılar konuşulmaya devam ediyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Kıdemli Politika Üyesi ve aynı zamanda askeri uzman olan Gustav Gressel, Türk SİHA’larının savaş alanlarında elde ettiği başarı ve İHA’lar kullanılarak oluşturulan savaş stratejisini kaleme aldı.

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ECFR’nin internet sitesinde yayımlanan yazıda Avrupa ülkelerine Türk SİHA’larıyla elde edilen zaferlerin incelenmesi için çağrıda bulunan Gressel, şu ifadeleri kullandı:

“Savaştan önce taktik düzeyde Ermeni ordusu üstündü. Ancak Azerbaycan İHA’larla bunun üstesinden geldi. Azeriler önce Ermeni askerlerin konumunu ve yedek kuvvetlerin yerleştirilmesini tespit etti. Top atışlarıyla yoğun şekilde bombaladı ve Ermenilerin savunması zayıflatıldı. İHA’lar daha sonra Ermeni yedek kuvvetlerini cepheye bağlayan yol ve köprülerin yıkılması için yönlendirme yaptı. Ermenilere destek gelmeyince Azerbaycan ordusu istediği gibi hareket edebildi.

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"Ermenilere ateşkes yapmaktan başka çare bırakmadı"

Bu taktik, Ermenilerin savunmasının kolay olacağını düşündükleri dağlık bölgelerde de işe yaradı. Şuşa üzerine yapılan savaş, Ermenilerin bu topraklarda bile şanslarının olmayacağını gösterince, Ermeni ordusu dağılmaya başladı ve Erivan'ın ateşkes yapmaktan başka seçeneği kalmadı.

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"Taktiksel kullanımı etkileyiciydi"

Azerbaycan'ın sahip olduğu İHA'ların taktiksel kullanımı etkileyiciydi. Onları geleneksel operasyonlara yerleştirme biçimleri de etkileyiciydi. Bu entelektüel yaratıcılık, Azerbaycan'ın savaş tarzını geliştiren Türk askeri danışmanlarına verilmelidir.

Avrupa, bu çatışmanın askeri derslerine dikkatle bakmalıdır. AB ordularının çoğu benzer bir savaşta Ermeni ordusu kadar sefil bir duruma düşecektir. Bu onları düşündürmeli ve endişelendirmelidir."

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