Dünya Avrupa Merkez Bankası enflasyondaki artışa rağmen faiz oranlarını değiştirmedi
AVRUPA

Avrupa Merkez Bankası enflasyondaki artışa rağmen faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ile artan belirsizliğin ortasında yüksek enflasyona rağmen, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Merkez Bankası enflasyondaki artışa rağmen faiz oranlarını değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası

ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

PEPP kapsamında net tahvil alımlarının Mart 2022'den sonra devam etmeyeceği belirtilen açıklamada, ilk çeyrekte net PEPP alımlarının bir önceki çeyreğe göre daha yavaş hızda yapıldığı aktarıldı.

Varlık alımları devam edecek

Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamında varlık alımlarının nisanda aylık 40 milyar avro, mayısta aylık 30 milyar avro ve haziranda 20 milyar avro olarak devam ettirileceği bildirilen açıklamada, üçüncü çeyrekte varlık alımlarının durumunun verilere bağlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, ekonomik görünümün değişmesi durumunda ECB’nin APP varlık alım takvimini yeniden revize etmeye hazır olduğu da aktarıldı.

Faiz oranlarının yükseltilmesine başlanmadan kısa süre önce net alımların biteceği mesajının yenilendiği açıklamada, Varlık Alım Programı kapsamındaki net alımların ilk politika faiz artışından hemen öncesine kadar süreceği kaydedildi.

"Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa için bir dönüm noktasıdır"

ECB’nin açıklamasında, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa için bir dönüm noktasıdır.” denilerek, ECB’nin Moskova’ya karşı AB yaptırımlarını uygulayacağını vurgulandı.

Açıklamada, “Öte yandan kriz (Rusya-Ukrayna savaşı), özellikle Almanya ve İtalya gibi büyük ölçüde Rus doğal gazına bağımlı ülkelerde ve aynı zamanda Doğu Avrupa'daki birçok ülkede ekonomiyi zayıflatıyor.” ifadesine yer verildi.

Analistler, Ukrayna'daki savaşın, enerji ve emtia fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine neden olduğunu belirterek, bunun da muhtemelen enflasyonu daha da yukarı seviyelere iteceğini vurguladı.

Enflasyon tartışılıyor

Piyasada ECB'nin faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde bir değişlik yapması beklenmiyordu. ECB'nin kararı, Avro Bölgesi'nde şubatta yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,8'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkması ve piyasaların bu yıl ECB'den en azından bir faiz artırımı fiyatlamaya başlamasından sonra geldi.

ECB yüksek enflasyonun 2022'de düşmesini öngörürken, çok sayıda ekonomist ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının etkisiyle yükselen enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun daha uzun süre yüksek kalıp kalmayacağını tartışıyor.

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