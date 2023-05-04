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Dünya

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. ECB önceki 3 toplantıda 50'şer baz puanlık artırımlara gitmişti

15:21 . 4/05/2023 Perşembe
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Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.


ECB tarafından yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.75'e, mevduat faizinin yüzde 3.25'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4'e yükseltildiği kaydedildi.


Banka, üç temel politika faizini geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırmıştı. Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer baz puanlık artırım kararları almıştı.


Dün ABD Merkez Bankası (Fed) da benzer bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.

'Enflasyon baskısı devam ediyor'

ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde enflasyon görünümünün uzun süreli çok yüksek olmaya devam ettiği belirtildi ve süregelen enflasyon baskısı ışığında 25 baz puanlık faiz artırımına gidildiği belirtildi.


Ayrıntılar geliyor...



#Avrupa
#Merkez Bankası
#Faiz
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