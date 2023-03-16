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Dünya

Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

16:27 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, 3 temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi.


Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3,50'ye, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3,75'e yükseltildiği kaydedildi. Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.


Banka, 3 temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve şubatta 50 baz puan artırmıştı.


Piyasalar, ağırlıklı olarak 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu.



Piyasa yakından takip ediliyor


ECB'den karara ilişkin yapılan açıklamada, enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiği, faiz artırım kararının bu nedenle alındığı belirtildi.


ECB Yönetim Konseyi'nin, mevcut piyasa gerilimlerini yakından izlediğine işaret edilen açıklamada, Avro Bölgesi'nde fiyat ve finansal istikrarı korumak için gereken şekilde yanıt verileceği kaydedildi.



"Bankacılık sektörü dayanıklı"


"Avro Bölgesi bankacılık sektörü güçlü sermaye ve likidite pozisyonları ile dayanıklıdır" ifadesi kullanılan açıklamada, ECB politika araçlarının, gerektiğinde Avro Bölgesi mali sistemine likidite desteği sağlama ve para politikasının sorunsuz yönetimi için tam donanımlı olduğu belirtildi.


#Avrupa
#ECB
#faiz
1 saat önce
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Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı
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