|
Dünya

Avrupa Parlamentosu'ndaki liberallerden depremzedeler için bağış kampanyası

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) liberaller, Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen ve 10 ille beraber Suriye'yi de etkileyen deprem sonucu mağdur olan depremzedeleri desteklemek amacıyla büyük ölçekli bir kampanya başlattı.

18:35 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu

AP'nin Bulgaristan'dan seçilen üyesi İlhan Küçük'ün liderliğindeki Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Partisi'nin kampanyası Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Hareketi inisiyatifiyle başlatıldı.

Avrupa'daki liberal partilerin oluşturduğu ALDE'nin kampanyasının resmi duyurusundan kısa süre sonra bağışla ilgili mektubun Avrupa'da 20 binden fazla adrese ulaştırıldığı bildirildi.

Mektupta, "Binlerce hayat kaybedildi, on binlerce aile evsiz kaldı. Binlerce bina harabeye dönüştü. Avrupa Birliği hızlı bir şekilde hareket etti ve asla kayıtsız kalmayacak. İnsanlığın en büyük erdemi birbirini korumak ve kollamaktır. Bu talihsizliğin kurbanlarına yardım etmeyi düşündüğünüz için teşekkür ediyoruz." ifadesi yer aldı.

AP'deki siyasi gruplardan ALDE'nin 705 sandalyeli parlamentoda 66 milletvekili bulunuyor.


#ALDE
#Avrupa
#Avrupa Parlamentosu
#bağış
#kampanya
#deprem
13 dakika önce
default-profile-img
Avrupa Parlamentosu'ndaki liberallerden depremzedeler için bağış kampanyası
Öğrencilere nakil hakkı
Galatasaray antrenörü Ismael Garcia Gomez: Yardımlaşmada çok büyük bir ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu makamın sorumluluğu olmasa çok farklı konuşurum
Galatasaray'dan depremzedeler için saygı duruşu
Fransa deprem bölgesinde çok amaçlı sahra hastanesi kuracak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.