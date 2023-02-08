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Fransa deprem bölgesinde çok amaçlı sahra hastanesi kuracak

Fransa, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'de çok amaçlı sahra hastanesi kuracağını açıkladı.

18:16 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türkiye'deki depremler nedeniyle gönderdiği 136 kişilik kurtarma ekiplerine ek olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle güvenli bir sahra hastanesi kurmayı taahhüt ettiğini belirtti.

Hastanede itfaiyeciler dahil askeri sivil savunma eğitiminden sorumlu 81 personelin görev yapacağını aktaran Darmanin, bu taahhüdün Avrupa dayanışması çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

Darmanin, hastanenin depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edileceğine dikkati çekti.

Fransa, Kahramanmaraş merkezli depremler için daha önce 2 uçakla Adana'ya gönderdiği 136 kişiden oluşan 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibine ek olarak 61 itfaiyeci, 2 doktor, 4 hemşire, 1 veteriner ve 6 özel eğitimli köpeğin bulunduğu üçüncü uçağı göndermişti.

İlk 2 uçak Adana'ya son ekibi taşıyan uçak ise Gaziantep'e inmişti.

Macron, depremler nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmüştü.


#sahra hastanesi
#Fransa
#Türkiye
34 dakika önce
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Fransa deprem bölgesinde çok amaçlı sahra hastanesi kuracak
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