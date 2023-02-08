Fransa deprem bölgesinde çok amaçlı sahra hastanesi kuracak

Bangladeş Sivil Savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 60 kişilik ekip göndereceğini açıkladı. Uddin, Ülkede 9 Şubat Perşembe gününün ulusal yas ilan edildiğini açıklayarak tüm devlet ve özel kurumlar ile elçiliklerde ulusal bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.