Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye adımı: Vize çağrısı

Sabah Gazetesi'ne göre; vizelerin kaldırılması konusunda ise AP Türkiye'nin henüz temel kriterleri yerine getirmediğini açıkladı. Koşullar karşılanırsa sürecin ilerletilmesine destek ifade etti. AB üye ülkelerini vize prosedürlerini iyileştirmek için insan kaynaklarını ve teknik altyapılarını güçlendirmeye çağırdı. Özellikle iş seyahatleri ve akademik değişimler için vize kolaylığı sağlamayı amaçlayan tedbirlere destek verdi.