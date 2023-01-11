Dünya Avrupa Siyasi Topluluğunun ikinci toplantısı Moldovada yapılacak
AVRUPA

Avrupa Siyasi Topluluğunun ikinci toplantısı Moldova'da yapılacak

Avrupa'da 40'tan fazla ülkenin liderinin bir araya gelmesini sağlayan Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) ikinci toplantısı Moldova'da yapılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupa Siyasi Topluluğunun ikinci toplantısı Moldovada yapılacak
Avrupa Siyasi Topluluğu

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sözcüsü Barend Leyts, AST toplantısının 1 Haziran'da Moldova'da düzenleneceğini açıkladı.

AST, liderler düzeyindeki ilk toplantısını 6 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da yapmıştı. Prag'daki toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mayıs 2022'de yaptığı öneriyle düzenlenen toplantıya 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra Avrupa kıtasından 17 ülke davet edilmişti. Toplantıya sadece Rusya ve Belarus çağırılmamıştı.

AST'nin Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi öngörülüyor.

Avrupa’da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde: Almanya ve Fransa'da ilaç kıtlığı
DÜNYA
Avrupa’da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde: Almanya ve Fransa'da ilaç kıtlığı

Türkiye ucuz gazda Avrupa üçüncüsü: Bu kış rahat geçecek
EKONOMİ
Türkiye ucuz gazda Avrupa üçüncüsü: Bu kış rahat geçecek
Acil yetiş

'Acil yetiş'

​Komşusu öldürmüştü: Nazan'ın eşiyle son konuşması ortaya çıktı.
Milli kanatlar için heyecanlandıran açıklama

Milli kanatlar için
heyecanlandıran açıklama

İniş takımları takıldı motoru da bu ay gelecek.
ABDDEN TÜRKİYE İÇİN GERİ DÖNDÜ: DR. M. NURULLAH ATEŞ

'Türkiye'nin terörle mücadelesine şaşı bakanlar gerçeği görecek'

'Hocamıza güveniyoruz'

'Hocamıza güveniyoruz'

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya destek.

Bakan Nebati esnaf ve KOBİ'lere kredi paketinin detaylarını açıkladı.

Sıfır ve ikinci el araç için müfettiş görevlendirildi: Soruşturma başlatılacak.

​Bakan Bozdağ: Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.