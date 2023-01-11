Avrupa Siyasi Topluluğunun ikinci toplantısı Moldova'da yapılacak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sözcüsü Barend Leyts, AST toplantısının 1 Haziran'da Moldova'da düzenleneceğini açıkladı.

AST, liderler düzeyindeki ilk toplantısını 6 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da yapmıştı. Prag'daki toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mayıs 2022'de yaptığı öneriyle düzenlenen toplantıya 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra Avrupa kıtasından 17 ülke davet edilmişti. Toplantıya sadece Rusya ve Belarus çağırılmamıştı.

AST'nin Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi öngörülüyor.

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