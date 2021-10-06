​Avrupa stratejik açmazda: ABD ile Çin arasında sıkıştı

Atlantik’in iki yakası, Avrupa ile ABD arasında yaşanan AUKUS krizi Brüksel’de kafaları karıştırdı. Washington’ın, Asya-Pasifik’te Fransa’yı saf dışı eden ittifak hamlesinin ardından, Avrupa Birliği (AB) adeta Çin ile ABD arasında sıkışmış durumda. ABD ile siyasi, askeri ve ekonomik bağlara sahip olan AB ülkeleri, Washington’ın Çin ile ipleri atma talebine de yanaşmıyor. Başta Almanya olmak üzere Pekin ile derin ticari ilişkilere sahip Avrupa ülkeleri, ABD’nin baskısı karşısında, “stratejik özerklik” arayışını dillendirmekten öte bir adımı henüz atabilmiş değil. Son olarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD ile ilişkilerin her zaman örtüşmeyeceği için özerkliğin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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Şi Cinping

Biden

DÜNYA AB stratejik özerklik istiyor: AUKUS krizi ilişkileri kopma noktasına getirdi

AUKUS BİR İKAZ

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda konuşan Borrell, Avustralya, ABD ve İngiltere arasında kurulan AUKUS adlı güvenlik iş birliğinin AB için bir ikaz olması gerektiğini belirtti. Borrell, “ABD, Çin ile karşı karşıya gelmektedir ve biz de bu yeni duruma uyum sağlamalı, dünyada barış ve güvenliği sağlamak için üzerimize düşen yükü omuzlamalıyız” değerlendirmesini yaptı.

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SLOVENYA’DA MASAYA YATIRDILAR

AB ülkelerinin liderleri de bugün Slovenya’da gerçekleşecek AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde dün akşam ABD, AUKUS ve Çin-AB ilişkilerinin masaya yatırıldığı gayriresmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Avrupa Konseyi Başkanı tarafından liderlere gönderilen davet mektubunda, son dönemde uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler neticesinde AB’nin rolünün gözden geçirilmesi gerektiğine yönelik vurgu dikkatlerden kaçmadı.

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NATO DA DEVREDE

Önceki gün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın geleceğine ilişkin tartışmaları ele almak üzere ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Washington’da bir araya geldi. Austin ile Stoltenberg’in, başta Afganistan’dan çekilme süreci, Fransa ile diplomatik kriz ve Fransa’nın Afrika’da askeri varlığını azaltma açıklaması olmak üzere birçok konuyu ele aldığı ifade edildi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AUKUS sonrası gerilen ilişkileri düzeltmek üzere Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir görüşme gerçekleştirdi.

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VAZGEÇEMEYİZ MESAJI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yine ABD-AB ortaklığına dair Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Von der Leyen ile Biden’ın görüşmesine ilişkin Politico dergisine bilgi veren bir AB Komisyonu yetkilisi, iki tarafın gündeminde de Çin olduğu ancak Washington’a, AB’nin Pekin ile ilişkilerden vazgeçme niyetinde olmadığı mesajı verildiğini kaydetti.