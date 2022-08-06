Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı: Türkiye sayesinde tahıl sevkiyatı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus Sanatoryum’da görüştü. Dünyanın gözü de Soçi’de oldu. Erdoğan, Putin’e teşekkür ederken, Tahran ziyaretinin ardından 17 gün aradan sonra tekrar bir araya gelişleri sebebiyle memnuniyet duyduğunu ifade etti. Putin ise, “Türkiye Suriye’deki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor. BM ve Türkiye sayesinde tahıl sevkiyatı başladı. Avrupa’daki tüketiciler Türkiye’ye minnettar olmalı” ifadelerini kullandı.

FARKLI SAYFALAR AÇILACAK

Her iki ülke heyetinin Türkiye’de yaptığı görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Erdoğan, “Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda birçok konularda Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı açılacak. Gerek enerjide gerek Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de başa baş görüşme yapmak suretiyle Türkiye ve Rusya’nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli” ifadelerini kullandı.

SURİYE’YE OPERASYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İkili gelişmeler Suriye’deki gelişmeleri rahatlama seviyesine getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır.”

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AKKUYU ÖNEM ARZ EDİYOR

Akkuyu konusunun büyük önem arz ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Enerji alanında Akkuyu konusunu sizlerle bir noktaya getirmemiz, karara bağlamamız Akkuyu’daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu’nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor.

YÜZDE 10’UNU HALLEDECEK

Zira Türkiye’nin enerji temininde yüzde 10 enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum.”

Erdoğan ve Putin Rus Sanatoryum’da görüştü.

Türk Akımı eksiksiz çalışıyor

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin aracılığı sayesinde Ukrayna tahıllarının Karadeniz limanlarından sevkiyatını başlatmak konusunda başarılar elde edildiğini ifade eden Putin, katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 57 arttığını vurgulayan Putin, hatta mayıs dahil bu yılın ilk aylarında ticaret hacminin iki kat arttığını kaydetti. Putin, iki ülkenin gerçekleştirdiği birçok stratejik proje olduğunu aktardı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve enerji konusundaki projeleri hatırlatan Putin, şöyle devam etti:

İHRAÇ EDİYORUZ

“Bir süre önce inşaatını tamamladığımız TürkAkım doğal gaz proje hattı, Rus doğal gazını Avrupa’ya sevk eden önemli hatlardan biri haline geldi. TürkAkımı, diğer yönlere doğal gaz sevk eden hatlardan farklı olarak düzenli ve eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye’ye doğal gaz sevk etmiyor, Avrupa’ya da tüketicilere de gazımızı aktarıyor. Avrupa, Rusya’dan kesintisiz doğal gaz akışı dolayısıyla Türkiye’ye minnettar olmalıdır.” Putin, Türkiye’ye petrol, kömür ve doğal gazı herhangi bir sıkıntı çekmeden ihraç ettiklerinin altını çizdi.

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ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin aracılığı sayesinde Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından sevkiyatıyla ilgili sorunun çözüldüğünü ve sevkiyatın başladığını vurgulayan Putin, bu paket tedbirlerinin alınmasından dolayı Erdoğan’a teşekkür etti. Putin, Rus gıda ürünleri ve gübresinin bu şekilde dünyaya açıldığını belirterek, “Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu çok hassas mesele. Bu ülkeler, gıda ürünleri ve gübre sevkiyatıyla ilgili ciddi problemlerin eşiğinde. Bütün bu ülkeler için sizin katılımınızla alınan buna benzer kararlar önemlidir. Bunun için sizlere teşekkür ederim” diye konuştu. Putin, Suriye’deki kriz ile ilgili Türkiye-Rusya’nın normalleşme konusunda ciddi katkı verdiğini söyledi.

İş birliğimiz küresel istikrar için önemli

Erdoğan – Putin görüşmesinin ardından ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklamada bölgesel konular bağlamında, liderler, Türkiye ile Rusya arasında var olan samimi, açık sözlü ve güvene dayalı ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi açısından taşıdığı kilit öneme işaret etti. İki lider bu çerçevede, Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin emniyetli taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin rol oynadığını teyit etti. Suriye’deki son gelişmeler üzerinde durulan görüşmede Erdoğan ve Putin, ülkede kalıcı çözüme ulaşılması için siyasi sürecin ilerletilmesine atfettikleri önemin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, ayrıca Libya’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılıklarını vurguladı.

GAZDA RUBLE DÖNEMİ

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Erdoğan – Putin görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Novak, Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticareti ödemelerinde kısmen rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını ve kademeli şekilde ulusal para birimlerine geçileceğini bildirdi.

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