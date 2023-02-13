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Dünya

Avrupa ülkelerinden kolay vize: Depremzedeler yurt dışındaki akrabalarının yanına gidebilecek

Avrupa'da bazı ülkeler Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yurt dışındaki akrabalarının yanına gitmek isteyen afetzedelere vize kolaylığı getirmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
02:04 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser.

Bazı Avrupa ülkeleri Maraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere vize kolaylığı getirmeye hazırlanıyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede yaşayan Türkler ve Suriyelilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yakın akrabalarını 3 aylık süreyle Almanya’ya getirebilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını planlandığını açıkladı. Almanya dışında İsviçre, Hollanda ve Belçika gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkeler de depremlerden etkilenen akrabalarını ve yakınlarını geçici olarak ağırlayabilmeleri için yaptıkları vize başvurularına kolaylık tanıma kararı aldı.

İsviçre Devlet Göç Sekreterliği’nden (SEM) yapılan açıklamada, ülkeye girişlerde bazı istisnalar dışında hala geçerli vizenin gerekli olduğu kaydedilirken depremlerde evleri yıkılan kişilerin, bu hızlandırılmış süreçten faydalanmak için acil tıbbi destek başvurusu yapmaları gerektiği belirtildi.

Hollanda’da hükümet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye’den Hollanda’daki yakınlarının yanına gelmek isteyenlere “öncelikli vize randevusu” verileceği açıklandı. Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Birçok Belçikalının, Türkiye ve Suriye’deki depremden etkilenen aileleri var ve akrabalarını evlerinde ağırlamak istiyorlar. Bölgeden yapılan vize başvurularının daha hızlı işleme koyulması talimatı verildi” ifadelerini kullandı. İngiltere’de de yakınları bulunan Türk depremzedelere özel vize verilmesi için ülkede imza kampanyası başlatıldı. 100 bin imza toplanması halinde talep parlamentoda görüşülecek.


#Deprem
#Avrupa
#Vize
#Kahramanmaraş
#Adıyaman
#Hatay
2 saat önce
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Avrupa ülkelerinden kolay vize: Depremzedeler yurt dışındaki akrabalarının yanına gidebilecek
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