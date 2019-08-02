​Avrupa Zarif'e yaptırıma karşı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yaptırım uygulama kararından endişe duyulduğu belirtilerek, "Gerginliğin arttığı bu dönemde diplomatik kanalların açık kalması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, ABD'nin Zarif'e uyguladığı yaptırıma İngiltere ve Almanya ile birlikte itiraz edildiği vurgulandı.

Avrupa Birliği Zarif'le çalışmaya devam edecek

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) tarafından da Zarif'e yaptırım konusunda bir açıklama gelmişti.

AB, ABD'nin yaptırımından duyduğu üzüntüyü aktarmış ve Zarif'le çalışmaya devam edeceklerini kaydetmişti.

ABD'den Zarif'e yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki mal varlığına erişimini engelliyor ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran dışında bir mülkü olmadığı için Washington yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtmişti.

DÜNYA ABD'den Cevad Zarif'e yaptırım kararı