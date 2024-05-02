Avrupa'da 3 yılda 51 bin göçmen çocuk kayboldu

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki kriz ve çatışmalardan kaçarak normal bir hayat hayaliyle Avrupa'ya göç eden binlerce göçmen çocuk burada ortadan kayboluyor. Yayınlanan raporlar, Avrupa'da günde ortalama 47 çocuğun ortadan kaybolduğuna işaret ediyor. Avrupa'ya sığındıktan sonra kaybolmuş çocukların hikayeleri üzerine araştırmalar yapan sınır aşırı gazetecilik organizasyonu Lost In Europa'nın yayınladığı rapora göre, Avrupa'da son üç yılda 51 bin 543 göçmen çocuk ortadan kayboldu. Rapor, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında, aralarında Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya ve İskandinav ülkelerinin olduğu 30 ülkedeki kayıp vakalarını kapsıyor. Fransa, İngiltere, Malta, İspanya ve Macaristan gibi göçmen akınına uğrayan ülkeler ise raporun inceleme alanlarında yer almıyor. Lost In Europa'nın 2018 başı ile 2020 yıllarını inceleyen ve Avrupa'da 18 binden fazla göçmen çocuğun kayıp olduğu bilgisi verilen bir önceki raporundaki verilerden de faydalanılarak hazırlanan raporda, söz konusu 31 ülkede kaybolan çocukların günlük ortalamasının 47 olması da dikkat çekiyor.

Kaybolan göçmen çocukların akıbetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Lost İn Europa Genel Sekreteri Aagje Leven, çocukların insan ticareti ve istismar işçiliği gibi suç endüstrilerinin ağlarına düşmüş olmalarından büyük endişe duyduklarını söyledi. Bazı çocukların devletlerin prosedürlerine güvenmemek için aileleriyle birlikte gönüllü olarak kayıt dışı kaldıklarını ve tespit edilemeyenlerin kayıp sayıldığını ifade eden Leven, çocukların yüzde 85'inin göç yolunda şiddete maruz kaldığını vurguladı. Raporun hazırlanma sürecinde 31 ülkeden veri talep edildiğini ancak bunlardan 11'inin veri paylaşımına cevap vermediğini belirten Leven, "2020 yılında yayınladığımız rapor için sadece 12 ülkeden cevap alabilmiştik. Yeni raporda ulaştığımız rakam kayıp çocukların sayısını ortaya çıkarma noktasında önemli bir gelişme olsa da buzdağının görünmeyen büyük tarafının yalnızca bir kısmını görmemize yardımcı oluyor" diye konuştu. Akdeniz'e açılan binlerce göçmenin Avrupa'ya sığınmak için ulaştığı ilk ülkeler konumundaki Malta, İspanya ve Yunanistan gibi Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin yanı sıra Almanya, İngiltere, Polonya ve Macaristan gibi binlerce mültecinin akın ettiği ülkelerden veri alınamaması raporda kayıp çocuklara ilişkin bahsedilen rakama oranla gerçek rakamın çok daha büyük olduğunu gösteriyor.