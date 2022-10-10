Avrupa'da benzin kuyruğunda kan aktı: Fransa'da bir sürücü sıra kavgasında İsviçreli sürücüyü altı yerinden bıçakladı

Kiev kent merkezinde patlamalar: 8 ölü 24 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, 'Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte' ifadelerine yer verdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığı bildirildi.