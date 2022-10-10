Dünya Avrupada benzin kuyruğunda kan aktı Fransada bir sürücü sıra kavgasında İsviçreli sürücüyü altı yerinden bıçakladı
AVRUPA

Avrupa'da benzin kuyruğunda kan aktı: Fransa'da bir sürücü sıra kavgasında İsviçreli sürücüyü altı yerinden bıçakladı

Avrupa'da yaşanan akaryakıt krizi büyümeye devam ederken benzin istasyonlarında bekleme süresi her geçen uzuyor. Fransa'da bir sürücü, benzin kuyruğunda yaşanan sıra kavgası nedeniyle İsviçreli sürücüyü çocuklarının gözü önünde 6 yerinden bıçakladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupada benzin kuyruğunda kan aktı: Fransada bir sürücü sıra kavgasında İsviçreli sürücüyü altı yerinden bıçakladı
Fransa'da akaryakıt krizi büyüyor.

Fransa'da yaşanan akaryakıt krizi büyümeye devam ediyor. Akaryakıtta yaşanan tedarik sıkıntısı, ülkenin sağlık hizmetlerini zora soktu. Fransa basınındaki haberlere göre, özellikle ülkenin kuzeyinde evde bakım ve ambulans gibi sağlık hizmetleri son günlerde sekteye uğradı.

FRANSIZLAR PROTESTO EDİYOR

Fransa'nın birçok noktasında protesto gösterileri düzenlenirken benzin kuyruklarında bekleme süresi de uzadı.

BENZİN KUYRUĞUNDA KAVGA

Ülkede benzin kuyruğunda bekleyen iki sürücü arasında kavga çıktı. Öğrenilen bilgiye göre, Fransız sürücü sıra kavgası nedeniyle İsviçreli sürücüyü çocuklarının gözü önünde 6 yerinden bıçakladı.

Avrupa ülkesinde benzin krizi: Kuyruğa girdiler
DÜNYA
Avrupa ülkesinde benzin krizi: Kuyruğa girdiler

Belçika'da akaryakıta zam: Vatandaşlar istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu
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Belçika'da akaryakıta zam: Vatandaşlar istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu
Belçika'da gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağının açıklanması üzerine vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına adeta akın etti.

Dünya genelinde artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından petrol fiyatlarında yaşanan artıştan Belçika da etkilendi.


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