Avrupa'da benzin kuyruğunda kan aktı: Fransa'da bir sürücü sıra kavgasında İsviçreli sürücüyü altı yerinden bıçakladı

Fransa'da yaşanan akaryakıt krizi büyümeye devam ediyor. Akaryakıtta yaşanan tedarik sıkıntısı, ülkenin sağlık hizmetlerini zora soktu. Fransa basınındaki haberlere göre, özellikle ülkenin kuzeyinde evde bakım ve ambulans gibi sağlık hizmetleri son günlerde sekteye uğradı.
FRANSIZLAR PROTESTO EDİYOR
Fransa'nın birçok noktasında protesto gösterileri düzenlenirken benzin kuyruklarında bekleme süresi de uzadı.
BENZİN KUYRUĞUNDA KAVGA
Ülkede benzin kuyruğunda bekleyen iki sürücü arasında kavga çıktı. Öğrenilen bilgiye göre, Fransız sürücü sıra kavgası nedeniyle İsviçreli sürücüyü çocuklarının gözü önünde 6 yerinden bıçakladı.