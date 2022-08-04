Dünya Avrupada binlerce kişi sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti
AVRUPA

Avrupa'da binlerce kişi sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti

Avrupa'da bazı ülkelerde termometrelerin 45 dereceyi gördüğü aşırı sıcaklar yüzünden geçen ay binlerce kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Avrupada binlerce kişi sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti
Arşiv.

Politico Europe sitesinde yayımlanan habere göre, Avrupa kıtası genelinde geçen ay hava sıcaklıkları önemli ölçüde artarken temmuz ortasında, özellikle de 18-20 Temmuz'da zirveyi gördü.

İngiltere ve Almanya'da temmuzda sıcaklıklar 40 derece ölçülürken Avrupa genelinde aynı dönemde kuraklık, orman yangınları ve hava kirliliğinde artış yaşandı.

Avrupa'nın çoğu ülkesinde veriler, temmuz ortasında hayatını kaybedenlerin sayısında artış olduğuna işaret ederken uzmanlar, bunun sıcaklık kaynaklı olduğunu savunuyor.

Termometreler 45 dereceyi gösterdi

  • Almanya'da söz konusu haftada ilk belirlemelere göre Kovid-19 kaynaklı olanlar hariç son 5 yılda görülenden 3 bin fazla ölüm kayıtlara geçti. İngiltere'de de aynı dönemde 1180 kişi hayatını kaybetti.
  • Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği İspanya ve Portekiz'de de temmuz ortasında ölümler, önceki yıllara göre en yüksek seviyeye ulaştı.
  • Temmuz ortasında İspanya'da son 5 yıldaki ortalamadan en düşük 2 bin 700, aşırı sıcakların vurduğu Hollanda'da da önceki yıllara oranla aynı dönemde 559 fazla ölüm kayıtlara geçti.
  • Aşırı sıcaklar ve susuzluğun solunum rahatsızlıkları çekenlerle kalp hastalarının yanı sıra alzaymır gibi hastalıkları bulunan kişiler için risk faktörü olduğu kaydediliyor.
  • Öte yandan uzmanlar, aşırı sıcak hava dalgasının iklim değişikliğinin sonucu olduğuna işaret ediyor.

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