Avrupa'da binlerce kişi sıcaktan hayatını kaybetti

Avrupa'yı vuran kavurucu sıcaklarda geçen ay binlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Politico sitesinin hava durumu verilerine dayandırdığı habere göre, temmuz ayında bazı ülkelerde rekor kıran sıcaklarda geçen yıla göre can kaybı önemli ölçüde arttı.
Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak
Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak
İngiltere tarihinde ilk defa 40 dereceyi bulan sıcaklık ülkede büyük yangınlara yol açmıştı. Avrupa'nın birçok yeri temmuz ayı boyunca kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadele etmişti.
Almanya'da 18 Temmuz haftasında Kovid-19 vakaları dışında can kaybı, son beş yıla göre 3 binden fazla arttı. İspanya ve Portekiz'de de 45 dereceyi bulan sıcaklarda ölümlerin hızla arttığı belirtildi.
Uzmanlar; Avrupa'da aşırı sıcaklardan ölen kişi sayısını belirlemenin zor olduğuna dikkat çekti.
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Almanya’da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.
Ülkede bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından yılın en sıcak günü kaydedildi.
Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkedeki hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceğini belirtti.
Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.
Alman Demir Yolları aşırı sıcaklar nedeniyle yolcularına ücretsiz su dağıtırken, profesyonel ve amatör bir çok futbol takımı da antrenmanlarını iptal etti.
Almanya’da 25 Temmuz 2019 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.
Avrupa'da pek çok ülkede aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkilerken İngiltere'de Salı günü sıcaklık rekoru kırıldı.
Ulusal meteoroloji kurumu, Londra Heathrow'da hava sıcaklığının 40,2 dereceye ulaştığını, sıcaklığın daha da artmasının beklendiğini açıkladı.
Aşırı sıcaklıklara hazırlıklı olmayan ülkede çoğu evde ve işyerinde klima bulunmuyor. Ülkede demiryolu şirketleri hizmeti durdurdu, okullar erken kapandı ve yetkililer vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık 2019 yılında 38,7 derece olarak kayıtlara geçmişti. En az 6 kişinin serinlemek için girdiği nehir ve göllerde boğulduğu kaydedildi.
Fransa da rekor sıcaklıklarla boğuşuyor. Ulusal Hava Durumu Servisinin bugün açıkladığı verilere göre Pazartesi günü ülkenin 64 ayrı bölgesinde sıcaklık rekorları kırıldı. Özellikle Batı Atlantik kıyısında sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıktığı bildirildi.
İspanya'da da sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısının 750'ye yükseldiği bildirildi.
Aşırı hava olayları, Avrupa'da iklim değişikliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Oxford Üniversitesi'nden iklim profesörü Myles Allen, İngiltere'nin alt yapısını bu sıcaklıklara uygun hale getirmenin çok masraflı olacağını belirterek iklim değişikliğiyle mücadelenin tek çözüm olduğunu vurguladı.
Avrupa'da sıcaklık rekoru: 40 dereceyi aştı uzmanlardan kritik uyarı geldi
Avrupa'da pek çok ülkede aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkilerken Almanya'da da yılın en sıcak günü yaşandı. Ülkede hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından ülkede, yılın en sıcak günü kaydedildi. Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.
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Gelecek hafta sonuna doğru sıcak hava dalgasının Türkiye'de etkili olacağı bildirildi.<br><br>
Önümüzdeki cuma ve cumartesi günü sıcaklıklarda yükselme beklendiğini açıklandı.
Verilere göre cuma ve cumartesi günü İstanbul'da sıcaklık 34-35 dereceye yükselecek.
Ege Bölgesi de aşırı sıcaklardan etkilenecek. Bölgede cuma ve cumartesi günü sıcaklık, 40 dereceye çıkıp 45 dereceyi bulabilir.<br><br>
SICAKLIK ÖNCESİ KUVVETLİ RÜZGAR<br><br>Kavurucu sıcaklar gelmeden önce, hafta başında kısa süreli şiddetli rüzgarlar olacak.<br><br>İstanbul’da poyrazın hızı 45 kilometreye ulaşacak. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık 22-23 dereceye düşecek. Marmara Denizi'nde de poyrazın hızı 60 kilometreyi bulacak.
EGE'DE ORMAN YANGINI TEHLİKESİ<br><br>Ege Bölgesi rüzgarlar nedeniyle orman yangını tehlikesi altında. İzmir, Bodrum, Ayvalık, Çeşme boyunca rüzgarın hızı 70 kilometreyi bulacak. Ege Bölgesi'nde orman yangını riski mevcut.
Meteorolojinin internet sitesindeki verilere göre önümüzdeki 5 günlük hava raporu şöyle:
Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'ye geliyor: Termometreler 45 dereceyi görecek
Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası, Türkiye'de de etkisini gösterecek. Meteorolojinin verilerine göre; gelecek hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5-10 derece artacak. Termometreler, Marmara Bölgesinde 35 derece, Ege Bölgesinde ise 45 dereceyi gösterecek.