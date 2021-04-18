Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Avrupada bitmeyen kin Bosnayı haritadan silecek
AVRUPA

​Avrupa’da bitmeyen kin: Bosna’yı haritadan silecek

Avrupa’da bitmeyen kin: Bosna’yı haritadan silecek

AB dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Slovenya Başbakanı Janez Jansa’nın, Bosna Hersek’in parçalanmasını öngören bir belgeyi AB Konseyi’ne gönderdiği ortaya çıktı. Skandal belgede 5 ülkenin sınırları yeniden çizilirken Bosna Hersek topraklarının bir bölümü Sırbistan ve Hırvatistan’a veriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Avrupa’da bitmeyen kin: Bosna’yı haritadan silecek
Fotoğraf: Arşiv

Slovenya’nın İslam karşıtı Başbakanı Janez Jansa’nın, sözde Batı Balkanlar’da istikrarı sağlama planı altında, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğünü imha etmeyi amaçlayan bir belgeyi Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’e gönderdiği belirtildi. Reuters’in haberine göre Jansa’nın sunduğu, Batı Balkanlar’da etnik ayrışmaları çözmek için 5 ülkenin sınırlarının yeniden çizilmesini öngören gayriresmi diplomatik belge, Bosna Hersek’in sert tepkisini çekti. Jansa belgeyi reddetse de hem Slovenya medyası hem de AB diplomatları skandal haritayı doğruladı. Slovenya, AB dönem başkanlığını yakın zamanda Portekiz’den devralacak. AB’nin işleyiş mekanizmasında herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu tür belgeler diplomatik kanallarda sıkça kullanılıyor ve birliğin politikalarının şekillenmesinde etkili olabiliyor.

Avrupa'nın üvey evlatları
DÜNYA
Avrupa'nın üvey evlatları

Janez Jansa - Charles Michel
Janez Jansa - Charles Michel

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KALMIYOR

  • Reuters’in varlığını teyit ettiği ve çok sayıda AB diplomatının gördüğünü aktardığı belgede, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğünün parçalanması, Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) Sırbistan’a bağlanması, Hırvatların yoğunlukta olduğu kantonların Hırvatistan’a bağlanması ve Kosova’nın Arnavutluk ile birleşmesi maddeleri yer alıyor.

Bosna Hersek heyeti Ankara'da
GÜNDEM
Bosna Hersek heyeti Ankara'da

GENİŞLETİLMİŞ SIRBİSTAN VURGUSU

Balkan ülkelerinin AB’ye entegrasyonunun etnik sorunlar çözülmeden çok zor olacağı vurgulanan, İngilizce “Batı Balkanlar-Daha ileriye” başlığıyla hazırlanan belgede bunun da Genişletilmiş Sırbistan, Genişletilmiş Hırvatistan ve Genişletilmiş Arnavutluk’la mümkün olacağı iddia ediliyor.

Türkiye'nin hibe ettiği 10 bin doz Kovid-19 aşısı Bosna Hersek'e ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin hibe ettiği 10 bin doz Kovid-19 aşısı Bosna Hersek'e ulaştı

Çeyrek asır geçmesine rağmen Bosna'daki savaşta ölen 7 bin 571 kişi hala bulunamadı
DÜNYA
Çeyrek asır geçmesine rağmen Bosna'daki savaşta ölen 7 bin 571 kişi hala bulunamadı

TÜRKİYE DE HEDEFTE

Bosna Hersek’in AB üyeliğinin reddedilmesi gerektiği vurgulanan belgede, Türkiye’nin bölgedeki boşluktan faydalandığı iddia edilirken özellikle Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’da son derece etkili olduğu maddesi de yer alıyor.

PANDORANIN KUTUSU AÇILMAK İSTENİYOR

  • Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, belge için “Pandora’nın kutusunun açılması ve Batı Balkanlar’ın istikrarsızlığı isteniyor belli ki.” değerlendirmesi yaptı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, belgeyi “trajedi” diye ifade ederek “Belgede gördüğüm kadarıyla Bosna Hersek diye bir ülke kalmıyor. Savaş öncesi ve hatta savaşta bize sunulan maddeler bunlar. Tüm bunların arkasında İslam karşıtlığı var.” dedi.

Soykırımı seyreden askere ödül
DÜNYA
Soykırımı seyreden askere ödül

Filmi katliamın tanıklarıyla çektik
HAYAT
Filmi katliamın tanıklarıyla çektik

MICHEL’E UYARI MEKTUBU

Konseyin Boşnak Üyesi Şefik Caferovic de Charles Michel’e bir uyarı mektubu yazdı. Mektupta, Michel’e skandal belgenin Bosna’da oluşturduğu rahatsızlığa dikkati çeken Caferovic, bölgeyi yeni bir savaşın eşiğine getirecek bu tür girişimlere engel olunması çağrısında bulundu.

Abone Ol Google News
Fiyatlar yüzde 25 arttı

Fiyatlar yüzde 25 arttı

​Kuzey Marmara Otoyolu ile yoğun ilgi gören iki ilçe.
Polisi güldüren görüntü

Polisi güldüren görüntü

Kahvehane denetiminde çarşafın altına gizlendi.
İstanbulaçamur yağdı

İstanbul'a
çamur yağdı

Yağış nedeniyle gökyüzünün rengi de değişti.
Beş milyar<br>rublelik kayıp!

Beş milyar
rublelik kayıp!

Türkiye kararının Rusya'ya faturası ortaya çıktı.
Beşer dakika<br>arayla iki yangın

Beşer dakika
arayla iki yangın

​Bakan Pakdemirli: Yangınlar kontrol altına alındı.
Doğu Akdeniz'in<br>en güçlüsü

Doğu Akdeniz'in
en güçlüsü

Türk donanmamız İsrail'i korkuttu.

Türkiye'nin<br>klinik üssü

Türkiye'nin
klinik üssü

Bu hafta ilk gönüllülerini kabul edecek.
128 milyar dolar yalancıları

128 milyar dolar yalancıları

​Yalan üstüne kurulu soruyu, siyasetlerinin merkezi haline getirdiler.
Bosna'yı haritadan silecek

Bosna'yı haritadan silecek

​Slovenya Başbakanının, AB Konseyi'ne gönderdiği belge ortaya çıktı.
Yıkıcı teknoloji savaşı

Yıkıcı teknoloji savaşı

Üretimde ABD'yi geçen Çin, artık 'Uyuyan dev' değil.
Filmi katliamın <br>tanıklarıyla çektik

Filmi katliamın
tanıklarıyla çektik

​Bosna Hersekli yönetmen, Srebrenitsa soykırımına mercek tutuyor.
Zaman ve güzergahla sınırlı

Zaman ve güzergahla sınırlı

​Kısıtlamada kimsenin muafiyeti yok.
CHP'li kesici itiraf etti

CHP'li kesici itiraf etti

​128 milyar dolar kaybolmaz, onu söyleyeyim.
Afrika’da yeni tehlike

Afrika’da yeni tehlike

​DEAŞ, Suriye ve Irak'ta azalan nüfusundan sonra buraya yöneldi.
Turgut Özal dualarla anıldı

Turgut Özal dualarla anıldı

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan İnfitar suresini okudu.
Galatasaray İzmir'de nefes aldı

Galatasaray İzmir'de nefes aldı

​Sarı kırmızılılar Kerem'in golleriyle Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Osmanlı çocuk şarkılarıyla 23 Nisan’a hazırız
Hayat

Osmanlı çocuk şarkılarıyla 23 Nisan’a hazırız

OMAR’ın Osmanlı çocuk musikisi üzerine hazırladığı kitap ve plak projesi 23 Nisan’da çıkıyor. İ.Ü. OMAR Müdürü Gönül Paçacı Tunçay, “Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin, Millî Mücadele’nin ve dolayısıyla Cumhuriyetin ilk yıllarının içinde yer aldığı, çok renkli, çok elemanlı, önemli bir repertuar ortaya çıktı. Zor bir süreçti, uzun sürdü ama tamamladık çok şükür; 23 Nisan’a denk gelmesinin de önemli ve anlamlı olacağını düşündük” diyor.
Filmi katliamın tanıklarıyla çektik
Hayat

Filmi katliamın tanıklarıyla çektik

Bosna Hersekli yönetmen Jasmila Zbanic, TRT ortak yapımı olan Quo Vadis, Aida?” da Srebrenitsa katliamına mercek tutuyor. Önümüzdeki günlerde sonuçları açıklanacak olan Oscar ödüllerinde “En iyi uluslararası film” dalında aday olan yapım, katliamı anlatan ilk uzun metrajlı film olması yönüyle de dikkat çekiyor. Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak çekilen filmin yönetmeni Zbanic, “Şahsen Srebrenitsa bana çok yakın çünkü kuşatma altındaki Saraybosna’daki savaştan sağ çıktım. Srebrenitsa halkıyla kaderimiz aynı olabilirdi” diyor.
Kardeşten kardeşe kuşaklar değişiyor
Hayat

Kardeşten kardeşe kuşaklar değişiyor

Adı Konmamış Çağda Yeni Anne Babalar adlı kitapla “Uzak Yakın Sohbetler” serisine devam eden Nazife Şişman ve Fatma Barbarosoğlu’nun ikinci kitabı Adı Konmamış Çağda Anne Babalar okurla buluştu. Değişimin hızına dikkat çeken Fatma Barbarosoğlu, “Günümüzde iki kardeş arasındaki kuşak farkı yüzyılın başındaki dede torun farkına eş değer neredeyse. Dolayısıyla ebeveynler her çocukta ilk defa çocuk sahibi olmanın acemiliğini yaşıyor” diyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.