Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yükseldi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirildi ve tüm Türkiye'ye tanıtıldı. Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak. Togg'un 100. yıl özel serisi için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek. NFT'lerden birine sahip olanlar, satın aldıkları NFT'yle aynı sıra numarasını taşıyan 2 bin 23 adet Togg akıllı cihazından da sipariş edebilme hakkına sahip olacak. Peki nasıl NFT sahibi olunacak? Togg ilk siparişler ne zaman verilecek?