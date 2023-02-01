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Dünya

Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan verilerde Avrupa Birliği'nde (AB), 2022 yılında elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payının yüzde 12,1'e ulaştığı açıklandı. Böylece otomotiv sektöründeki elektrikli ve hibrit araçların pazar payı yüzde 44,1'e ulaştı.

13:08 . 1/02/2023 Çarşamba
AA
Elektrikli araçlar

Elektrikli araçlar

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2022 yılında yakıt türlerine göre yeni otomobil satış verilerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 36,4'ü benzin, yüzde 22,6'sı hibrit, yüzde 16,4'ü dizel, yüzde 12,1’i tamamen elektrik (BEV), yüzde 9,4'ü fişli hibrit (PHEV), yüzde 2,8'i diğer yakıtlar ve yüzde 0,2'si doğal gazlı oldu.

Böylece söz konusu dönemde, AB ülkelerinde elektrikli ve çeşitli hibrit otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 44,1'i buldu.

2022'de önceki yıla kıyasla elektrikli otomobil satışları yüzde 28 artarak 1 milyon 123 bin 778, hibrit satışları yüzde 8,6 yükselerek 2 milyon 89 bin 653, fişli hibrit otomobil satışları yüzde 1,2 artışla 874 bin 182, diğer alternatif yakıtlı otomobil satışları yüzde 13,7 yükselişle 257 bin 458'e çıktı.

Benzinli otomobil satışları yüzde 12,8 azalarak 3 milyon 371 bin 153, dizel satışları yüzde 19,7 azalarak 1 milyon 522 bin 686, doğalgazlı otomobil satışları yüzde 57,6 gerileyerek 18 bin 298’e indi.


#AB
#Avrupa
#elektrikli otomobil
#araç
#satış
#yükselme
13 dakika önce
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Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yükseldi
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