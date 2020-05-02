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Dünya Avrupada emlak zengini Esed ailesi Fransa, İspanya ve Rusyada devasa bir emlak imparatorluğunu yönetiyor
ORTADOĞU

Avrupa’da emlak zengini: Esed ailesi Fransa, İspanya ve Rusya’da devasa bir emlak imparatorluğunu yönetiyor

İngiliz STK, “Global Witness”, Suriye rejiminin başındaki Esed ailesinin Avrupa’daki servetiyle ilgili bilgiler paylaştı. Beşşar Esed’in amcası Rıfat Esed’in İspanya’da 500’den fazla mülkü var. Paris’te de 3 bin metrekarelik iki köşkü ve at çiftliği bulunuyor. Esed’in anne tarafından akrabası Mahluf’ların sadece bir üyesinin ise Moskova’da 40 milyon dolarlık serveti var.

Hatice Saka Yeni Şafak
Beşşar Esed
Beşşar Esed

Suriye’de milyonlarca insan açlık ve yoklukla mücadele ederken, Esed ailesinin Avrupa ve Rusya’da milyar dolarlık serveti olduğu ortaya çıktı. İngiliz Sivil Toplum Örgütü ‘Global Witness’ Suriye rejiminin başındaki Esed ailesinin Avrupa’daki servetini açıkladı. Yolsuzlukla mücadele konusunda yayınlanan raporda, ailenin servetinin büyüklüğüne dikkat çekiliyor. Rapora göre Esed ailesi, bu serveti Suriye’deki hâkimiyetlerini devam ettirmek için kullanarak diğer yandan Avrupa’nın yaptırımlarını aşmanın bir yolu olarak görüyor.

Fotoğraf: Arşiv

GAYRİMENKUL BARONU

İngiliz kuruluşun raporu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in amcası Rıfat Esed’in Avrupa’da değeri yüz milyonlarca dolarla ifade edilen bir emlak imparatorluğu kurduğunu aktarıyor. Rıfat Esed’in Fransa’nın başkenti Paris’te 3 bin metrekarelik alanı kaplayan iki köşk ile buna ek olarak bir at çiftliği bulunuyor. Aynı kişinin sadece İspanya’da 500’den fazla mülkü var. ‘Hama Kasabı’ olarak tanınan Rıfat Esed, Suriye’nin başkan yardımcılığını yapmıştı ve ayrıca ‘Savunma Tugayları’ ordusunun komutanıydı. 1982 yılında Hama şehrine yapılan saldırıda önemli rol oynadı. Katliamın ardından Avrupa’ya yerleşti.

RUSYA’DA SERVET YATIYOR

  • Global Witness raporunda Esed rejimine destek veren Mahluf ailesine yönelik analiz de var. Beşşar Esed’in annesinin sülalesi olan ve ülke kaynakları uzun yıllar sömüren Mahlufların sadece bir üyesinin Moskova’da 40 milyon dolar değerinde servete sahip olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz yıl İngiliz Financial Times gazetesindeki makalesinde Henry Foy, Beşşar Esed ve ülkenin en güçlü ailesi Mahluflar arasındaki ilişkiye değinmişti. Henry Foy, Esed ve Esed’in kuzeni Hafız Mahluf ailelerinin Suriye’deki gelişmelerden dolayı paralarını Rusya’ya kaçırdıkları ve milyonlarca dolar değerinde gayrimenkul aldıklarını yazmıştı.

KUZENLE MAL KAVGASI

Rami Mahluf

  • Suriye’de yolsuzluğun sembolü olan kuzen Rami Mahluf ile Beşşar Esed arasında mal kavgası başladı. Rami Mahluf bir video yayınlayarak Esed’in kendisinden ‘vergi kaçırdığı gerekçesiyle’ 3 milyar dolar para istediğini iddia etti. Mahluf, “Ödemeye istekliyim ama hepsini birden ödeyemem. Seni utandırmayacağım. Sana yük olduğumu görünce işlerimden vazgeçtim” dedi. Suriye rejimi, Rami Mahluf’a ait şirketlere ve Suriye’nin en büyük cep telefonu şirketi olan devlete ait Suriye Telekom’daki (Syriatel) Mahluf hisselerine karşı bir dizi tedbir kararı aldı. İddialara göre kuzen Mahluf, Esma Esed’i suçluyor ve varlıklarına ilişkin tartışmalarının arkasındaki ismin o olduğunu söylüyor.

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