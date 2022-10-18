Avrupa'da enerji krizi: Odun çalıyorlar

Avrupa'da enerji krizi nedeniyle yakacak odun şu anda yüksek talep görüyor ve bu da fiyatlara yansıyor. Alman ormanlarında artan bir ağaç hırsızlığı görülmeye başlandı. Berlin'deki orman sahipleri derneği AGDW zararı milyonlarca olarak bildirdi.

'WDR'de yer alan habere göre, geçen yıl odunda metreküp hala 60 ila 70 euro iken, bazı durumlarda şimdi 200 euroya kadar fiyatlar isteniyor. Birçok bayi şu anda yalnızca düzenli müşterilerini tedarik ediyor.

Münster'deki bölge orman ofisinden Adalbert Koch, bölgede odun hırsızlığı raporlarının arttığını açıkladı. "İnsanlar küçük bir römorkla geliyorlar, elektrikli testere ile bir sandık gördüler, yüklediler ve kayboldular. Birçoğu bunun farkında bile değil, ama bu hırsızlık. Münster'deki ormancılık ofisinin yaklaşık yüzde 85'i özel ormandır" diyen Koch, tüm kamyon yüklerini çalan profesyonel odun hırsızlarının zaten rapor edildiğini söyledi.

Ülkede ormandan odun çalmak veya ağaç kesmek basit bir suç değil, ceza gerektiren bir suçtur ve özel durumlarda yüksek para cezası ve hatta hapis cezası ile cezalandırılabilir.

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Kuru odunları alıp yakıyorlar

Bu nedenle Kuzey Ren-Vestfalya'daki odun hırsızlarının, Wald und Holz NRW'nin rastgele kullandığı GPS izleyicilerine dikkat etmesi gerekiyor. Yetkililer, bagaj hareket ettirilirse, vericinin sahibi için bir alarm tetiklediğini ve hırsızın yolunun izlenebileceğini umuyorlar.

Ormancılar ayrıca insanların yerde yatan kuru ölü odunları toplayıp yakacak olarak kullandıklarını bildiriyor.

Ülkede ancak bazı durumlarda, ilgili federal eyaletlerin eyalet orman kanunları uyarınca yakacak odun toplanmasına izin veriliyor. Yasaya bağlı olarak, ormanın bazı bölümlerinde yakacak odun toplanmasına izin verilebiliyor. Bazı belediyelerde, özel olarak kesilen ağaç gövdelerinden yakacak odun görmek de mümkün. Bunun için sorumlu ormancılık dairesi tarafından verilmesi gereken bir kendi kendine edinme lisansı gerekiyor.

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