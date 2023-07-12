Avrupa’da geçen yaz sıcaklar 60 bin can aldı

İklim değişikliğine bağlı yaşanan rekor hava sıcaklıkları dünyayı her geçen yıl daha fazla etkisine alırken, yeni yapılan bir araştırma bu durumun insanlara etkisinin düşünüldüğünden de fazla olduğunu ortaya koydu. Nature Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, geçen yıl 30 Mayıs -4 Eylül tarihleri arasında Avrupa genelinde aşırı sıcaklarla bağlantılı 61 bin 672 ölüm vakası kaydedildi. Avrupa’nın dünyanın en fazla ısınan kıtası olduğu belirtilen araştırmada, gelecek yıllarda beklenen daha ölümcül sıcak hava dalgalarına karşı korunmak için daha fazla adım atılması çağrısı yapıldı.