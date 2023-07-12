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Dünya

Avrupa’da geçen yaz sıcaklar 60 bin can aldı

Rekor hava sıcaklıkları insan sağlığını tehdit ediyor. Geçen yıl 30 Mayıs-4 Eylül arasında Avrupa genelinde aşırı sıcaklarla bağlantılı 61 bin 672 ölüm vakası kaydedildi. Temmuz ayının ilk haftası ‘şimdiye kadar kaydedilen en sıcak hafta’ olmuştu.

04:00 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İklim değişikliğine bağlı yaşanan rekor hava sıcaklıkları dünyayı her geçen yıl daha fazla etkisine alırken, yeni yapılan bir araştırma bu durumun insanlara etkisinin düşünüldüğünden de fazla olduğunu ortaya koydu. Nature Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, geçen yıl 30 Mayıs -4 Eylül tarihleri arasında Avrupa genelinde aşırı sıcaklarla bağlantılı 61 bin 672 ölüm vakası kaydedildi. Avrupa’nın dünyanın en fazla ısınan kıtası olduğu belirtilen araştırmada, gelecek yıllarda beklenen daha ölümcül sıcak hava dalgalarına karşı korunmak için daha fazla adım atılması çağrısı yapıldı.

En sıcak Temmuz

Öte yandan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığını ve bunun daha da artacağını açıkladı. WMO yetkilileri, temmuzun ilk haftasının “şimdiye kadar kaydedilen en sıcak hafta” olarak kabul edilebileceğini aktardı.



#İklim
#sıcak hava
#Dünya Meteoroloji Örgütü
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