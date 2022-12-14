Dünya Avrupada hava soğudu Depolardan gaz çekişi hızlandı
AVRUPA

Avrupa'da hava soğudu: Depolardan gaz çekişi hızlandı

Enerji krizinin vurduğu Avrupa'da, soğuk havanın etkisini göstermesiyle beraber doğal gaz depolarındaki doluluk yüzde 87,3'e geriledi.

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Haber Merkezi AA
Avrupada hava soğudu: Depolardan gaz çekişi hızlandı
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Geçen ay boyunca mevsim normallerinin üzerindeki hava şartları sayesinde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ta doğal gaz talebi geçen yılın aynı dönemine göre düşük seyretti. Bu da doğal gaz depolarındaki doluluk oranının birçok AB ülkesinde ay boyunca yüzde 94, Birleşik Krallık'ta yüzde 100 seviyesinde kalmasına yardımcı oldu.

Gas Infrastucture Europe verilerinden derlenen bilgilere göre, aralık ayı itibarıyla kendini hissettiren soğuk hava koşullarına bağlı olarak AB genelinde doğal gaz depolarındaki doluluk geçen aya göre azaldı.

AB doğal gaz depolarındaki doluluk oranı 13 Aralık itibarıyla yüzde 87,3'e gerilerken, Birleşik Krallık'ta bu oran yüzde 87,7 olarak hesaplandı.

AB ülkeleri arasında en yüksek gaz depolama kapasitesine sahip Almanya'da depoların doluluk oranı 13 Aralık itibarıyla yüzde 92,4, İtalya'da yüzde 87,2 ve Fransa'da yüzde 88,1 seviyesinde bulunuyor.

Doğal gaz depolarındaki doluluk oranı en düşük AB ülkesi yüzde 51,6 ile Letonya olurken, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Litvanya, Lüksemburg, Malta ve Slovenya ile İrlanda'da doğal gaz deposu bulunmuyor.

Hollanda'nın gaz depoları yüzde 82,7, Avusturya'nın yüzde 89 ve Macaristan'ın yüzde 78 dolu bulunuyor.

Ukrayna'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranı ise aynı dönem itibarıyla yüzde 28 seviyesinde seyrediyor.

"En büyük zorluk fiyatlar ve tedarik kısıtı"

Soğuk hava şartları nedeniyle doğal gaz ve elektrik talebinin arttığını ve bazı ülkelerde rüzgardan elektrik üretiminin düşük kalmasının gaz depolarından çekişi hızlandırdığını belirten uzmanlara göre, doğal gaz ve elektrik kesintisi yaşanmaması için talebi baskılamak en etkili yöntem olarak öne çıkıyor.

Araştırma kuruluşu Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) Avrupa Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, yaptığı değerlendirmede, hava sıcaklıklarının bu hafta sıfırın altına düşmesinin beklendiğini ve bunun da daha yüksek doğal gaz tüketimi anlamına geldiğini ifade etti.

Artmaya başlayan gaz tüketimine rağmen şu an için Avrupa'nın süreci yönetebileceğini aktaran Jaller-Makarewicz, "Elektrik kesintilerinin olma riski var ama bu da kışın ne kadar sert geçeceğine ve ülkelerdeki elektrik üretim santrallerinin durumuna bağlı. Örneğin, daha önce elektrik ihracatçısı olan Fransa'da şu anda nükleer santrallerdeki sorunlar nedeniyle bu santrallerden elektrik üretiminde sorunlar yaşanıyor." diye konuştu.

Jaller-Makarewicz, ülkelerin karşılaştığı en büyük zorluğun fiyatlar ve tedarik kısıtı olduğunu belirterek, doğal gazı verimli kullanmanın önemine dikkati çekti.

Isınma kaynaklı talep artıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Doğal Gaz Analisti Gergely Molnar da mevcut soğuk hava dalgasının doğal gaz talebi üzerindeki etkisine işaret ederek, "Bu durum ayrıca doğal gaz tasarrufu ve enerji verimliliğine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini de çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor. Şu anda Avrupa'da özellikle ısınma kaynaklı doğal gaz talebinin arttığını görüyoruz. Rüzgar santrallerindeki düşük üretim seviyeleri de doğal gaz santrallerine ihtiyacı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu hava şartlarına rağmen doğal gaz talebinin geçen yılın bu dönemine göre daha düşük seyrettiğini aktaran Molnar, şunları kaydetti:

"Bizim verilerimize göre, AB ve Birleşik Krallık'ta doğal gaz talebi bu ayın ilk 10 gününde geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin yüzde 7 altında. Tasarruf önlemleri ve sanayideki düşük gaz kullanımı toplam tüketimi azaltıyor. Ayrıca, Avrupa'da Rusya dışı kaynaklardan gaz tedarikinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı neredeyse rekor seviyede. Doğal gaz depolarındaki yaklaşık yüzde 88 doluluk da 5 yıl ortalamasının yüzde 14 (11 milyar metreküp) üzerinde."

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