Avrupa'da ırkçılık bitmek bilmiyor: Seni hapse tıkarım

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis memurlarının kişiyi zorla yere yatırarak ters kelepçe ile bileklerini bağladıkları ve şiddete başvurdukları görülüyor.
"SENİ HAPSE TIKARIM"
- Görüntülerde bir polis memurunun kelepçeli şahsın eşine "Burası benim ülkem, sen de misafirsin", "Burada ülkemin kurallarına uyacaksın", "Çeneni kapa, bana bağırma ve sakın dokunma seni hapse tıkarım" dediği duyuluyor.
- Berlin polisinden yapılan açıklamada, iki polis hakkında yabancı düşmanlığı içeren hakarette bulundukları gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.
- Açıklamada ayrıca hakarete uğrayan kişinin 750 avroluk para cezasını ödeyerek mevcut yakalama emrini iptal ettirdiği bilgisi paylaşıldı.