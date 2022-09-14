Avrupa'da ırkçılık bitmek bilmiyor: Seni hapse tıkarım Almanya'nın başkenti Berlin'de iki polis memurunun para cezasını ödemediği için hakkında yakalama emri bulunan Arap kökenli kişiye 3 çocuğunun önünde orantısız şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Görüntülerde bir polis memurunun kelepçeli şahsın eşine "Burası benim ülkem, sen de misafirsin", "Burada ülkemin kurallarına uyacaksın", "Çeneni kapa, bana bağırma ve sakın dokunma seni hapse tıkarım" ifadelerinin kullanıldığı duyuldu.

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