​Avrupa’da kabul görmedi

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa’da benimsenmedi. Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke sözleşmeyi imzaladı, 34 ülke sözleşmeyi imzalayıp onayladı, 11 ülke ise sözleşmeye çekince koydu.

GÜNDEM Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti

İngiltere, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Moldova, Macaristan, Ermenistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya ve Slovakya sözleşmeyi imzalamasına rağmen onaylamadı. Sözleşmeyi imzalayan veya onaylayan ülkelerden Almanya, Andora, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Makedonya, Malta, Monako, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan çekince koydu. Avusturya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç sözleşmenin bazı maddelerine itiraz etti.

GÜNDEM Önce CHP'deki kadınları tacizden koru

Hırvatistan, İspanya, Letonya, Litvanya ve Letonya ise şerh koyan ülkeler arasına girdi. Rusya ve Azerbaycan ile sözleşmeye gözlemci ülke statüsünde katılan ABD, Japonya, Kanada, Meksika ve Vatikan sözleşmeyi imzalamadı. Polonya da geçtiğimiz aylarda “geleneksel aile yapısını zarara uğratacağı”, “eşcinsel evliliklerin yolunu açacağı” ve “eşcinselliği normalleştireceği” gibi sebeplerle sözleşmeden çekileceğini açıkladı.