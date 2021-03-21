Dünya Avrupada kabul görmedi
AVRUPA

​Avrupa’da kabul görmedi

Avrupa’da kabul görmedi

İngiltere sözleşmeyi imzalamasına rağmen onaylamadı. Fransa, İsveç ve İsviçre gibi bazı ülkeler çekince koydu. Bazı Avrupa ülkeleri sözleşmelerin maddelere itiraz etti. Sözleşmeye gözlemci statüsünde katılan ABD, Japonya, Kanada, Meksika ve Vatikan sözleşmeyi imzalamadı. Polonya da çekileceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa’da benimsenmedi. Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke sözleşmeyi imzaladı, 34 ülke sözleşmeyi imzalayıp onayladı, 11 ülke ise sözleşmeye çekince koydu.

Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti
GÜNDEM
Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti
  • İngiltere, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Moldova, Macaristan, Ermenistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya ve Slovakya sözleşmeyi imzalamasına rağmen onaylamadı. Sözleşmeyi imzalayan veya onaylayan ülkelerden Almanya, Andora, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Makedonya, Malta, Monako, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan çekince koydu. Avusturya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç sözleşmenin bazı maddelerine itiraz etti.

Önce CHP'deki kadınları tacizden koru
GÜNDEM
Önce CHP'deki kadınları tacizden koru

Hırvatistan, İspanya, Letonya, Litvanya ve Letonya ise şerh koyan ülkeler arasına girdi. Rusya ve Azerbaycan ile sözleşmeye gözlemci ülke statüsünde katılan ABD, Japonya, Kanada, Meksika ve Vatikan sözleşmeyi imzalamadı. Polonya da geçtiğimiz aylarda “geleneksel aile yapısını zarara uğratacağı”, “eşcinsel evliliklerin yolunu açacağı” ve “eşcinselliği normalleştireceği” gibi sebeplerle sözleşmeden çekileceğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Hangi il hangi renk

Hangi il hangi renk

​41 milyon turuncu, 32 milyon kırmızı şehirlerde.
İstanbul tırmanışta

İstanbul tırmanışta

Bakan Koca, ​'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.
Önce CHPdeki kadınları tacizden koru

Önce CHP'deki
kadınları tacizden koru

​Partisindeki taciz ve tecavüzlere gözlerini kapatıp İstanbul Sözleşmesi'ne sarıldı.
Obama 15 Temmuz'da geç kaldı

Obama 15 Temmuz'da geç kaldı

​İlişkileri düzeltmek için Biden'ı gönderdi.
İsrail Filistinli <br>müezzini şehit etti

İsrail Filistinli
müezzini şehit etti

İşgal güçlerinin işlediği cinayet anını kameralar kaydetti.
PKK'nın tepesine <br>bomba yağdı

PKK'nın tepesine
bomba yağdı

​Kilis'e atılan roketin hesabı soruldu.

Sağlıkçılar aşılandı

Sağlıkçılar aşılandı

​Vakalar yüzde doksan azaldı.
Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti

Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti

​Eşcinselliği meşrulaştırdığı ve aileye zarar verdiği gerekçesiyle eleştiri konusuydu.
Merkez’e finansçı başkan

Merkez’e finansçı başkan

​Ağbal'ın yerine finans ve bankacılık konusunda deneyimli Prof. Kavcıoğlu atandı.
Ramazan'da ibadete açılacak

Ramazan'da ibadete açılacak

​Taksim Camii'nin yüzde doksan dokuzu tamam.
Avrupa’da kabul görmedi

Avrupa’da kabul görmedi

​İngiltere, sözleşmeyi imzalamasına rağmen onaylamadı.
Zirve takibi devam ediyor

Zirve takibi devam ediyor

​Trabzonspor sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü farklı geçti.
Hollanda karıştı

Hollanda karıştı

​Kısıtlamalar uzatılınca halk sokaklara döküldü.

GZT Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.

GZT Giresunspor takım otobüsü, Samsun'da saldırıya uğradı.
Taksim Camii’nin yüzde 99’u tamam
Gündem

Taksim Camii’nin yüzde 99’u tamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile açılmasına günler kalan Taksim Camii’nde incelemede bulundu. Erdoğan camide yaklaşık yarım saat kaldı. Taksim Meydanı’nda temeli 17 Şubat 2017’de atılan caminin şu ana kadar inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 99’u tamamlandı. Erdoğan, Taksim Meydanı’nda bir kestaneciden kestane ve mısır satın alarak gazetecilere ve vatandaşlara ikram etti. Erdoğan, ödeme yaptığı sırada kestaneciye, “Hakkını helal et. Ben el öptürmüyorum. Annenin elini öp, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını öp” dedi.
Obama 15 Temmuz’da geç kaldı: İlişkileri düzeltmek için Biden'ı gönderdi
Dünya

Obama 15 Temmuz’da geç kaldı: İlişkileri düzeltmek için Biden'ı gönderdi

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişiminde Obama’nın Türkiye’yi aramakta geç kaldığını söyledi. ABD’nin sır kutusu Jeffrey, “Putin hemen Erdoğan’ı aradı. Obama bekledi. Amacı bir mesaj göndermek değildi. Obama, yardımcısı Biden’ı Türkiye’ye gönderdi ilişkileri düzeltmek için. Biden’ın ziyaretine kadar işler sallantıdaydı” dedi.
Önce CHP'deki kadınları tacizden koru
Gündem

Önce CHP'deki kadınları tacizden koru

CHP’de kadınlara yönelik taciz ve tecavüzlere gözlerini kapatan Kılıçdaroğlu, “İstanbul Sözleşmesi”ne sarıldı. Kılıçdaroğlu, sözleşmenin feshiyle kadınların hakları ellerinden alınıyormuş gibi, “Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde sonuna kadar savunacağım” dedi. Ancak CHP’deki tecavüzcüler korunmaya, kadın mağdurların sayısı artmaya devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.