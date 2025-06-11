Avrupa'da karınca istilası: Tüneller kazıp elektriği kesiyorlar

Akdeniz bölgesine özgü bir karınca türü, Avrupa'da kolonileşmeye karar verdi. Bu tür, hızla yayılarak orta ve kuzey Avrupa'daki birçok ülkeyi istila ederek altyapılarına büyük zarar veriyor.





Tapinoma magnum adı verilen tür, Cezayir, Fas, Tunus, İspanya ve İtalya dahil olmak üzere Akdeniz'in çeşitli bölgelerinde yaşıyor. Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve İsviçre'ye de hızla yayılan bu türün, Manş Denizi'ni geçerek Britanya'ya ulaşmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.





'İSTİLACI BİR TÜR'

Bu karıncalar yolların altında tüneller kazıyor ve elektrik kablolarını ısırarak elektrik kesintilerine ve internet kesintilerine neden oluyor.





Naftemporiki gazetesinde yer alan habere göre İngiliz Haşere Kontrol Birliği (BPCA) teknik direktörü Niall Gallagher, “Bu gibi türlerde her zaman bir tehlike vardır. Her istilacı tür gibi, T. magnum da buraya yerleşirse, bir baş belası haline gelebilir. Büyük süper koloniler oluştururlar, yerli türlerin yerini alırlar ve hatta kaldırım plakalarının altına girerek yapısal sorunlara neden olabilirler” diyor.





20 MİLYONLUK "SÜPER KOLONİLER"

Tapinoma magnum, “yorulmak bilmeyen genişleme azmi” nedeniyle 60 dönümlük alana ulaşan 20 milyon karıncadan oluşan süper koloniler oluşturuyor.





Esas olarak tanıtılan bitkiler yoluyla yayılsa da iklim değişikliği de bu karıncaların daha önce mümkün olandan daha kuzeyde hayatta kalmalarına yardımcı olmada bir rol oynayabilir.



