Avrupa’da koronadan ilk ölüm

Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ancak dünyada 20’den fazla ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa’da ilk ölüm gerçekleşti. Fransa Sağlık Bakanı Agnez Buzyn, Çinli bir turistin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19’un Çin anakarası dışında görüldüğü bölgeler ve ülkeler ise şöyle; Hong Kong, Makao, Japonya, Singapur, Tayland, Güney Kore, Malezya, Vietnam, Almanya, Avustralya, ABD, Fransa, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, İtalya, Hindistan, Filipinler, Rusya, İspanya, Nepal, Sri Lanka, Kamboçya, Belçika, İsveç, Finlandiya, Mısır.

HUBEY’DEN GELDİ

Buzyn, yaptığı açıklamada, Paris’te yeni tip koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle Bichat Hastanesinde 25 Ocak’tan bu yana karantina altında tutulan 80’li yaşlardaki Çinli erkek turistin hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybeden turistin, 16 Ocak’ta Çin’in Hubey eyaletinden geldiği, kızının da Kovid-19 nedeniyle hastanede tutulduğu ancak iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.

24 SAATTE 143 KİŞİ

Çin’de ise, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 143 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1524’e, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492’ye çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki Kovid-19 salgını nedeniyle son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli vaka sayısının 8 bin 689’a gerilediğini, virüslü hastalarla temas edildiği gerekçesiyle müşahede alınanların sayısının 169 bin 39’a düştüğünü belirtti. Ülke genelinde vakadan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı da 8 bin 96’ya ulaştı. Çin ve Fransa dışında, Filipinler ve Japonya’da da 1’er kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Virüs, son olarak Afrika’ya da sıçramış ve Mısır’da bir kişide tespit edilmişti.

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İYİLEŞENLER UMUT OLDU

Öte yandan, Çin basınındaki haberlerde, tedavilerinin ardından iyileşen hastalardan alınan kanların, plazmadaki antikor yoğunluğu nedeniyle durumu ağır olan hastaların tedavisinde iyi sonuç verdiğinin görüldüğü yazıldı. Kritik durumdaki 10 hastanın tedavisinde kullanılan plazma ürünü sayesinde hastaların 10 ila 24 saatlik süreçte iyileşme gösterdiği ifade edildi. Covid-19 hastalarının tedavisinin yapıldığı bazı hastanelerin, taburcu edilen hastaları kan bağışında bulunmaya teşvik ettiği belirtildi. Hong Kong Çin Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Tedavi Bilimi Bölümü Başkanı David SC Hui ise, Kovid-19 taşıyan 100’den fazla kişinin Ebola ilacı olarak kullanılan “Remdesivir”e olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Pekin’e dönenlere 14 gün karantina

Çin’in başkenti Pekin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde seyahatten dönenler karantina altına alınıyor. SkyNews’in haberine göre, Beijing Daily gazetesine demeç veren Çinli yetkililer, seyahatleri sona eren ve Pekin’e dönen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini toplumdan tecrit etmelerinin veya belirlenmiş karantina merkezlerine gitmelerinin emredildiğini söyledi. Yetkililer, emre uymayanların cezalandırılacağı uyarısında bulunurken bunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermedi.

Gemideki yayılma durdurulamıyor

Diamond Princess

Japonya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 67 kişide daha virüs tespit edildi. Ülke basınında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Yokohama Limanı’nda 4 Şubat’ta karantinaya alınan 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu “Diamond Princess” adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 285’e çıktı. ABD’nin Tokyo büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarının ülkeye geri dönüşü için ABD’nin uçak göndereceği belirtildi. Gemide 380 civarında ABD vatandaşının bulunduğu belirtildi.

DSÖ: Hazır olun

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile ilgili hükümetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu. 56’ncı Münih Güvenlik Konferansı’nda açıklama yapan Ghebreyesus, “Bu salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansız” diyerek, hükümetlerden, Kovid-19’a karşı hazırlıklı olmalarını talep etti.