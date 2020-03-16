Dünya Avrupada koronavirüsün görülmediği tek ülke kaldı
KORONAVİRÜS

Avrupa'da koronavirüsün görülmediği tek ülke kaldı

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'yı önemli derecede etkisi altına aldı. Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi Karadağ, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler aldı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Karadağ'da da tedbirler alındı.

Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığınca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarının seyri: Avrupa’dan gelen bir kişi 6 kişiye bulaştırdı
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Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarının seyri: Avrupa’dan gelen bir kişi 6 kişiye bulaştırdı

Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, "Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak" diye konuştu.

Elleri yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deney sosyal medyada ilgi gördü
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Elleri yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deney sosyal medyada ilgi gördü
Çocuklara yönelik Koronavirüs eğitimi amacıyla yapılan bir deney sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan görüntü kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Çocuklara ellerini yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deneyde virüsü temsilen karabiber kullanıldı. Çocuklar sabunlu su ile karabibere temas ettiklerinde karabiberin uzaklaşması sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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