Avrupa'da kripto krizi: Binance Hollanda'dan çekiliyor

"Binance, Hollanda'daki düzenleyici nezdinde kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak kapsamlı bir kayıt sürecindeydi. Hollanda'daki regülasyonlar kapsamında ülkedekilere hizmet vermek için çeşitli yolları denememize rağmen kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak kaydolmamız mümkün olmadı. Binance, Hollanda'dakilere hizmet sağlamak ve gerekli izinleri almak için her türlü çabayı göstermeye devam edecek"