Avrupa'da kripto krizi: Binance Hollanda'dan çekiliyor

Hollanda’da ikamet eden hiçbir yeni kullanıcının kabul edilmeyecek.
Binance, Hollanda pazarından çekildiğini duyurdu. Hollanda'da kayıtlı mevcut kullanıcıların 17 Haziran'da saat 00:00 itibarıyla sadece yatırımlarını çekmelerine izin verileceği belirtilen açıklamada, kullanıcılara, en kısa sürede varlıklarını Binance'den çekmeleri tavsiye edildi.
Her türlü çabayı göstermeye devam edecek
Binance'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) kara parayla mücadele ve terörün finansmanını önlemeye ilişkin standartlarıyla uyumlu ve çok sayıda AB üyesi ülkede kayıtlı olduğu belirtilen açıklamada, AB'nin yeni kabul ettiği Kripto Para Piyasaları Düzenlemesi (MiCAR) ile uyumlu olmak adına Binance'nin gerekli çalışmaları yapmakta kararlı olduğu vurgulandı.
Binance'ye 3 milyon 325 bin avo ceza kesmişti
Çekilmenin gerekli olmasından dolayı Binance'nin hayal kırıklığına uğradığı aktarılan açıklamada, Hollandalı düzenleyicilerle yapıcı ve şeffaf bir şekilde ilişki kurmaya devam edileceği bildirildi.
Açıklamada, Binance'nin Hollanda'da kalan diğer kullanıcılarına, hesaplarının bu karardan nasıl etkileneceğine dair kapsamlı bilgilerin yer aldığı bir e-posta gönderileceği belirtildi.