Avrupa’da Müslüman kadınlara iş yok

Almanya ve Hollanda’da yapılan bir araştırma, başörtülü Müslüman kadınların iş başvurusu sonrası olumlu geri dönüş alma oranının, diğer kadınlara göre yüzde 65 daha az olduğunu ortaya koydu. European Sociological Review dergisinde yayımlanan araştırma, Avrupa ülkelerinde başörtüsü takan Müslüman kadınlara yönelik iş gücü piyasasındaki derin ayrımcılığı gözler önüne serdi. Oxford Üniversitesi, Avrupa Göç ve Etnik İlişkiler Araştırma Merkezi ile Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin yürüttüğü çalışmada kadınlar, 7 farklı meslek grubuna yönlendirildi. En az dört yıllık tecrübeye sahip kadınların öz geçmişlerine (CV) başörtülü ve başörtüsüz fotoğrafları iliştirilerek iş sahiplerine gönderildi. Seçilen kadın adayların başörtülü ve açık fotoğraflı CV’leri, iki ayrı iş ilanı olan yerlere yönlendirildi. Araştırmaya göre, ağırlıklı olarak yüz yüze temas gerektiren işlerde başörtülü kadınlara geri dönüş, diğerlerine nazaran 3 kat daha az gerçekleşti.

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GÖZ GÖRE GÖRE AYRIMCILIK

Müşteri teması yüksek meslek gruplarına yapılan iş başvurularında, Almanya’da geri dönüş yüzde 17,9 ve Hollanda’da yüzde 17,6 oldu. Müşteri teması düşük meslekler grubunda ise geri dönüşler Almanya’da yüzde 49,2; Hollanda’da yüzde 34 şeklinde gerçekleşti. Bir diğer deyişle Hollanda’da, başı açık bir kadın fotoğrafı içeren iş başvurularının neredeyse yüzde 70’i, yüksek müşteri teması gerektiren işler için olumlu geri dönüş alırken, aynı işe kapalı fotoğrafla yapılan başvurularda olumlu geri dönüş oranı yüzde 35’te kaldı. Almanya’daki saha deneyi de benzer sonuçlar ortaya koydu. Başı açık Müslüman kadınların yüzde 53’ü işverenlerden olumlu geri dönüş alırken, kapalı kadınların sadece yüzde 25’i iş yerlerinden geri dönüş alabildi. Araştırmacılar, işverenlerin erkekler tarafından giyilenler de dahil olmak üzere her türlü dini kıyafete karşı büyük ölçüde isteksizlik gösterdiğine dikkat çekti.

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DÜNYA Avrupa Konseyi'nin başörtülülere karşı ayrımcılığa ilişkin kampanyasına Fransa engeli