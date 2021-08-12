Dünya Avrupada sıcaklık rekoru Lucifer Sicilyayı yaktı
AVRUPA

Avrupa'da sıcaklık rekoru: Lucifer Sicilya'yı yaktı

İtalya'nın Sicilya adasında, Lucifer adlı hava dalgasının etki göstermesiyle Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık yaşandı. Termometreler dün 48,8 dereceyi gösterdi. Bununla birlikte, Sicilya'da birkaç bölgede ortaya çıkan ve yaklaşık bir haftadır devam eden orman yangınlarının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

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Avrupada sıcaklık rekoru: Lucifer Sicilyayı yaktı
Yaklaşık bir haftadır devam eden orman yangınlarının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

İtalya'nın Sicilya adasında termometrelerin 48,8 dereceye yükselmesiyle Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık yaşandı. Bölge yetkilileri, doğrulama yapılması için dün Siraküza kenti yakınlarında yapılan tespiti Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) bildirdi. Kuruluşa göre, Avrupa'da ölçülen en yüksek sıcaklık 1977'de Yunanistan'ın başkenti Atina’da 48 dereceyle kaydedildi.

İTALYA'DA SICAKLIKLAR ÜLKE GENELİNDE YÜKSELECEK

NTV'nin haberine göre; Bununla birlikte, İtalya'daki son sıcak hava dalgasına, Lucifer lakaplı Afrika'dan yükselen bir antisiklon neden oluyor. Antiksiklonlar, havanın battığı ve 1013 milibardan yüksek basınç alanlarına deniliyor. Lucifer'in anakara İtalya üzerinden kuzeye yönelmesi ve başkent Roma da dahil olmak üzere şehirlerde sıcaklıkları daha da artırması bekleniyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı birkaç bölgede aşırı sıcaklıklar nedeniyle için "kırmızı" kodlu uyarılar yayınladı. Bakanlığın açıklamasına göre en yüksek sağlık riskiyle karşı karşıya olan şehirlerin sayısının bu Cuma gününe kadar sekizden 15'e çıkması bekleniyor.

Alevler Atina'ya dayandı: Evler tahliye ediliyor
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Alevler Atina'ya dayandı: Evler tahliye ediliyor

SİCİLYA'DAKİ ORMAN YANGINLARI

Diğer taraftan, sıcak hava dalgası Sicilya, Calabria ve Puglia ile birlikte güney İtalya'da orman yangınlarının yayılmasına yol açtı. İtalyan itfaiyeciler, dün 12 saatlik bir süre boyunca Sicilya ve Calabria'da 300'den fazla operasyona katıldıklarını ve binlerce dönüm araziyi yakan alevleri kontrol etmek için gece boyunca mücadele ettiklerini söyledi.

  • Ayrı olarak, güçlü rüzgarlar ve kuru bitki örtüsünün körüklediği Yunanistan genelinde de orman yangınları devam ediyor. Yabancı ekipler, Başbakan Kyriakos Miçotakis'in "kabus gibi bir yaz" olarak nitelendirdiği olayda alevlerin üstesinden gelmeye yardımcı oluyor.

Dünya yanıyor
DÜNYA
Dünya yanıyor

DÜNYA HALİ HAZIRDA 1,2 DERECE ISINDI

Öte yandan bilim insanlarına göre küresel ısınma, sıcak ve kuru hava riskini artırarak orman yangınlarının büyümesine neden oluyor. Sanayi Çağı başladığından beri dünya şimdiden yaklaşık 1,2 derece ısındı ve gezegenin dört bir yanındaki hükümetler emisyonlarda kesinti yapmadıkça sıcaklıklar yükselmeye devam edecek.

  • Bununla birlikte Birleşmiş Milletler, insan faaliyetlerinin aşırı hava olaylarını daha yaygın hale getirdiğini söyleyen önemli bir rapor yayınladı.

Akdeniz alevlere teslim: Yunanistan ve İtalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor
FOTOĞRAF 19
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Yunanistan’ın Mora yarımadasında ve İtalya’nın Pescara kentinin güneyindeki sahil şeridine yakın ağaçlık alanda da büyük bir yangın çıktı.
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Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Zeria ve Ahaia bölgesinde çıkan yangın ile ilgili söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris koordine ederken, yangına 294 itfaiye personeli, 7 piyade ekibi, 77 itfaiye aracı, 7 helikopter ve 5 uçak ile müdahale edildiği aktarıldı.
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Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğü, Ziria, Kranidi ve Almiro bölgelerinde bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.
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Yunan basınındaki haberlerde, sahil şeridindeki Panagopulos bölgesinde, yoğun dumandan etkilenen yaklaşık 110 çocuğun bulunduğu bir tatil kampının tahliye edildiği, yangın nedeniyle Rio Antirio köprüsünün bir süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi.
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Yangın bölgesine giden Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, bölgede durumun iyiye gittiğini belirterek, Devlet mekanizmasını her alanda acilen harekete geçirdik ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangının büyümesini engelledik. Bugünkü durum dünden daha iyi noktada dedi.
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Öte yandan, Rodos Adası, Mikonos Adası ve Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Sofulu bölgesinde de öğlen saatlerinde yeni orman yangınları çıktığı bildirildi.
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Mikonos’da 15 dönümlük çalılık arazi ve iki aracın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri ve gönüllüler tarafından kısa sürede söndürülürken, diğer yangın bölgelerine itfaiye araçları ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildiği belirtildi.
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Ülkede geçen hafta, başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.
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İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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İtalyan itfaiyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, bugün itibarıyla ülke genelinde 299 yangının devam ettiği, bunlara havadan ve karadan 600'den fazla müdahalede bulunulduğu bildirildi.
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İtalyan itfaiyesinin hafta ortasından bu yana yangınların sürdüğü Sicilya'nın özellikle Messina kenti ve civarındaki Santa Domenica Vittoria, Librizzi, Terme Vigliatore beldelerinde yangınlarla mücadelesinin aralıksız sürdüğü kaydedilen paylaşımlarda, Aidone beldesindeki yangınlara da Canadair model yangın söndürme uçaklarıyla havadan müdahale edildiği aktarıldı.
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Yangınlardan en çok etkilenen yerlerin başında gelen Sicilya adası için Başbakan Mario Draghi, sivil savunma imkanlarının seferber edilmesine yönelik bir kararname imzaladı. Adaya, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere diğer bölgelerden takviye ekipler gönderildi.
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Pescara kentinin güneyindeki sahil şeridine yakın ağaçlık alanda da büyük bir yangın çıktı.
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Sert rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp yayılan alevlerin bölgedeki bazı tesisleri etkilediği, evleri tehdit ettiği ve palmiye ağaçlarının yanmasına yol açtığı aktarıldı.
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Sahil şeridindeki yangın sebebiyle insanların da plajdan kaçtığı belirtildi.
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İtalyan ANSA ajansının haberinde de Pescara'da dramatik sahnelerin yaşandığı ifade edilirken, şu ana kadar alevlerden etkilenen 5 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
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Akdeniz alevlere teslim: Yunanistan ve İtalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Yunanistan ve İtalya son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'ın batısında çıkan yangında 5 köy boşaltıldı, en az 8 kişi yaralandı, onlarca ev küle döndü. İtalya'nın ulusal itfaiye teşkilatı ise hafta sonu 800'den fazla yangın meydana geldiğini duyurdu. Pescara kentindeki yangında 53 hektarlık orman alanı zarar gördü, yaklaşık 800 kişi tahliye edildi. Yunanistan'da geçen hafta da başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.
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