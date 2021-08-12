Avrupa'da sıcaklık rekoru: Lucifer Sicilya'yı yaktı

Yaklaşık bir haftadır devam eden orman yangınlarının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

İtalya'nın Sicilya adasında termometrelerin 48,8 dereceye yükselmesiyle Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık yaşandı. Bölge yetkilileri, doğrulama yapılması için dün Siraküza kenti yakınlarında yapılan tespiti Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) bildirdi. Kuruluşa göre, Avrupa'da ölçülen en yüksek sıcaklık 1977'de Yunanistan'ın başkenti Atina’da 48 dereceyle kaydedildi.

İTALYA'DA SICAKLIKLAR ÜLKE GENELİNDE YÜKSELECEK

NTV'nin haberine göre; Bununla birlikte, İtalya'daki son sıcak hava dalgasına, Lucifer lakaplı Afrika'dan yükselen bir antisiklon neden oluyor. Antiksiklonlar, havanın battığı ve 1013 milibardan yüksek basınç alanlarına deniliyor. Lucifer'in anakara İtalya üzerinden kuzeye yönelmesi ve başkent Roma da dahil olmak üzere şehirlerde sıcaklıkları daha da artırması bekleniyor.

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İtalya Sağlık Bakanlığı birkaç bölgede aşırı sıcaklıklar nedeniyle için "kırmızı" kodlu uyarılar yayınladı. Bakanlığın açıklamasına göre en yüksek sağlık riskiyle karşı karşıya olan şehirlerin sayısının bu Cuma gününe kadar sekizden 15'e çıkması bekleniyor.

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SİCİLYA'DAKİ ORMAN YANGINLARI

Diğer taraftan, sıcak hava dalgası Sicilya, Calabria ve Puglia ile birlikte güney İtalya'da orman yangınlarının yayılmasına yol açtı. İtalyan itfaiyeciler, dün 12 saatlik bir süre boyunca Sicilya ve Calabria'da 300'den fazla operasyona katıldıklarını ve binlerce dönüm araziyi yakan alevleri kontrol etmek için gece boyunca mücadele ettiklerini söyledi.

Ayrı olarak, güçlü rüzgarlar ve kuru bitki örtüsünün körüklediği Yunanistan genelinde de orman yangınları devam ediyor. Yabancı ekipler, Başbakan Kyriakos Miçotakis'in "kabus gibi bir yaz" olarak nitelendirdiği olayda alevlerin üstesinden gelmeye yardımcı oluyor.

DÜNYA Dünya yanıyor

DÜNYA HALİ HAZIRDA 1,2 DERECE ISINDI

Öte yandan bilim insanlarına göre küresel ısınma, sıcak ve kuru hava riskini artırarak orman yangınlarının büyümesine neden oluyor. Sanayi Çağı başladığından beri dünya şimdiden yaklaşık 1,2 derece ısındı ve gezegenin dört bir yanındaki hükümetler emisyonlarda kesinti yapmadıkça sıcaklıklar yükselmeye devam edecek.

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Bununla birlikte Birleşmiş Milletler, insan faaliyetlerinin aşırı hava olaylarını daha yaygın hale getirdiğini söyleyen önemli bir rapor yayınladı.