Dünya Avrupadaki Türkler dava açacak
AVRUPA

Avrupa’daki Türkler dava açacak

Avrupa’da yaşayan Türkler, AP’de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında dava açacak. Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) Viyana Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, “Brüksel ve Viyana’da bireysel olarak suç duyurusunda bulunan arkadaşlarımız var. UID olarak diğer bölgelerde teşkilatlarımız suç duyusunda bulunacak” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ioannis Lagos
Ioannis Lagos

Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında Avrupa’da yaşayan Türkler, “Türk bayrağını alenen aşağılama” nedeniyle suç duyurusunda bulunacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Lagos ile ilgili Avrupa’daki vatandaşlara yaptığı çağrı karşılık buldu. Brüksel’deki AP oturumunda Türk bayrağına saldıran ırkçı Yunan vekil loannis Lagos hakkında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) harekete geçti. Viyana UID Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, ırkçı vekil Lagos hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, “Irkçı vekilin Türk bayrağını ve Türk milletini aşağılaması, Avrupa’da yaşayan Türklere karşı agresif tutum ve ayrıştırmasından dolayı suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Yıldız, “Bireysel olarak Brüksel ve Viyana’da suç duyurusunda bulunan arkadaşlarımız var. UID olarak bu hafta diğer bölgelerdeki teşkilatlarımız da suç duyusunda bulunacak” diye konuştu. Yıldız, “Yunan bir vekil, Avrupa Parlamentosunda kutsal bayrağımızı, bizim için namus arz eden bayrağı yırtabiliyor. Bu tür olaylara karşı önlem alınması gerekir” dedi.

Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
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Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi.
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