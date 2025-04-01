Avrupa'dan fırlatıldı yere çakıldı

Spectrum roketi, Kuzey Kutbu'ndaki Andoya uzay üssünden fırlatıldıktan hemen sonra güçlü bir patlama sesiyle Dünya'ya geri çakıldı. Avrupa kıtasından fırlatılan ilk yörünge roketi, fırlatıldıktan saniyeler sonra düştü. The Guardian gazetesinin haberine göre bu, kıtanın yeni bir uzay ekonomisi inşa etme çabalarına darbe vurdu. Alman girişim Isar Aerospace tarafından geliştirilen Spectrum roketi, Norveç'in Kuzey Kutbu'ndaki Andoya uzay üssünden fırlatıldıktan hemen sonra YouTube'da yayınlanan canlı videoda güçlü bir patlama sesiyle devrildi ve Dünya'ya geri çakıldı. Spectrum'un, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi Space X'in Falcon roketlerine rakip olması bekleniyordu.