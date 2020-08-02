Avrupalı akıllandı!

Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’den 16-75 yaş arası 4 bin 400 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, salgının Avrupalıların kişisel bakım bilincini arttırdığına dikkat çekildi.

ÖNLEM ALACAKLAR

Araştırmaya göre salgının en fazla can aldığı ülkelerden olan İspanya’da vatandaşların yüzde 80’i hastalık bulaşmasını önlemek için daha fazla önlem alacaklarını belirti. Bu oranı yüzde 79 ile İtalya, yüzde 68 ile İngiltere ve yüzde 60 ile Almanya izledi. Katılımcıların yaklaşık yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ürünleri ve multivitamin kullanmayı planlıyor.