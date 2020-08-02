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AVRUPA

Avrupalı akıllandı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, Avrupalı’nın sağlık anlayışını da değiştirdi. GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Avrupalılar salgın öncesi sağlıklarının kıymetini bilmediklerini kabul ediyor ve pek çoğu artık sağlık konularında kendilerini daha iyi eğitmeyi planlıyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’den 16-75 yaş arası 4 bin 400 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, salgının Avrupalıların kişisel bakım bilincini arttırdığına dikkat çekildi.

ÖNLEM ALACAKLAR

Araştırmaya göre salgının en fazla can aldığı ülkelerden olan İspanya’da vatandaşların yüzde 80’i hastalık bulaşmasını önlemek için daha fazla önlem alacaklarını belirti. Bu oranı yüzde 79 ile İtalya, yüzde 68 ile İngiltere ve yüzde 60 ile Almanya izledi. Katılımcıların yaklaşık yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ürünleri ve multivitamin kullanmayı planlıyor.

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