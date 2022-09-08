Avrupalı taksiciler Brüksel'de Uber'i protesto etti

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Brüksel'e gelen taksi sürücüleri, ana yolları trafiğe kapatarak Uber firmasının faaliyetlerini protesto etti.

Avrupa'daki çeşitli taksi derneklerinin çağrısı üzerine, Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, İsviçre ve Yunanistan gibi ülkelerinden yüzlerce taksici, Uber'i protesto etmek için Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Brüksel'in ana yollarındaki trafik akışını engelleyen taksiciler, şehrin merkezi yollarını kullanarak Avrupa Birliği (AB) kurumlarının olduğu Schuman Meydanı'na kadar geldi. Yol boyunca özellikle tünel ve ana yollarda kontak kapatan ve korna çalan taksiciler, trafik akışı durma noktasına getirdi.

Taksicilerin eylemi nedeniyle Brüksel polisi yoğun trafik uyarısında bulunarak, vatandaşlara otomobilleri dışındaki ulaşım seçeneklerine yönelmesi tavsiyesinde bulundu.

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Taksiciler, akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in Avrupa'daki faaliyetinin sıkı biçimde denetlenmesini ve Uber Dosyaları skandalının derhal soruşturulmasını istedi.

Uber dosyaları

Uber Dosyaları, firmanın 2013-2017 yılları arasındaki faaliyetlerine ilişkin gizli belgelerinin temmuz ayında basına sızmasıyla başlamıştı.

Belgeler, Uber'in çeşitli ülkelerde hizmet sunmak için üst düzey yetkililere yönelik çalışmalarını ve lobicilik faaliyetlerini ortaya koymuştu.

Avrupa'da yoğunluğa göre fiyatı değişmekle birlikte Uber, taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyor.

Taksi sürücülerinin lisans almak için yüksek ücretler ödemesi ve uzun bir eğitim sürecini tamamlaması gerekiyor. Uber sürücülerinin ise bu tür maliyetleri bulunmuyor.

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Taksiciler, Uber sisteminin kendileriyle adil biçimde rekabet etmediğini iddia ediyor.

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