Avrupalılar AB'nin dağılabileceğini düşünüyor

Avrupa Birliği (AB) üye ülke vatandaşlarının yarısından fazlası, Birliğin 10 ila 20 yılda dağılabileceğini düşünüyor.
- Uluslararası düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından 14 AB ülkesinde biner kişiyle düzenlenen anket sonuçları açıklandı.
Ankette katılımcıların yarısından fazlası, AB'nin 10 ila 20 yılda dağılabileceğini düşündüğünü kaydetti.
Bu konuda yüzde 58 oranla Fransa başı çekerken, İtalya ve Polonya yüzde 57'şer oranla ikinci, Almanya yüzde 50 oranla üçüncü sırada yer aldı.
Diğer yandan, 10 katılımcıdan 3'ü AB ülkeleri arasında savaş çıkma ihtimali bulunduğunu ifade etti.
Anket katılımcılarının üçte ikisi de AB üyeliğinin olumlu katkıları bulunduğunu ancak aşırı sağcı ve popülist partilerin yükselişinden endişe duyduklarını dile getirdi.